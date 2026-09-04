علی دارابی، قائم‌ مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر میدانی به استان فارس، روند پیشرفت طرح‌های گردشگری و وضعیت بناهای تاریخی شهرستان‌های خَفر و جهرم را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر میدانی به شهرستان خفر از روند ساخت مجموعه گردشگری مروارید خفر بازدید کرد.

بازدید از ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و مذهبی روستای فتح آباد و معرفی این روستا به عنوان دهکده فاطمی و روستای هدف گردشگری، مرمت و استحکام بخشی بنای امامزاده بی بی حور شهر قطب آباد این شهرستان از جمله مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استحکام بخشی غار سنگ شکنان، واگذاری غار به بخش خصوصی، حفاظت و جذب سرمایه گذار و گردشگر و پیگیری ثبت جهانی این غار مورد بررسی قرار گرفت.