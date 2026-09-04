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اعضای گروه پنج نفره از شکارچیان غیرمجاز به همراه تجهیزات شکار در شهرستان قیروکارزین دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین با همکاری عوامل انتظامی افزر، در یک گشت و کنترل منطقهای به مورد تخلفی برخورد کردند که منجر به عملیات تعقیب و دستگیری شد.
از شکارچیان متخلف ادوات و تجهیزات شکار کشف که نشاندهنده وسعت فعالیت این باند بود کشف شد.
این ادوات شامل ۲ قبضه اسلحه دوربیندار با بیش از ۸۰ فشنگ، یک قبضه اسلحه PCP دوربیندار با دهها فشنگ، چهار عدد دوربین چشمی، سه دستگاه بیسیم دستی، ۲ عدد چراغ دستی و همچنین کولهپشتی و سایر اقلام مرتبط بوده است.