به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین با همکاری عوامل انتظامی افزر، در یک گشت و کنترل منطقه‌ای به مورد تخلفی برخورد کردند که منجر به عملیات تعقیب و دستگیری شد.

از شکارچیان متخلف ادوات و تجهیزات شکار کشف که نشان‌دهنده وسعت فعالیت این باند بود کشف شد.

این ادوات شامل ۲ قبضه اسلحه دوربین‌دار با بیش از ۸۰ فشنگ، یک قبضه اسلحه PCP دوربین‌دار با ده‌ها فشنگ، چهار عدد دوربین چشمی، سه دستگاه بی‌سیم دستی، ۲ عدد چراغ دستی و همچنین کوله‌پشتی و سایر اقلام مرتبط بوده است.