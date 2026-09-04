عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی به تدابیر راهبردی شهید تنگسیری در بستن تنگه هرمز و دستگیری متجاوزان انگلیسی اشاره کرد و گفت: امروز اقتدار دریایی ایران در تنگه هرمز به برکت خون شهدایی همچون سردار تنگسیری و همرزمانش است.

ایمان عطارزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار با خانواده دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده شهید نیروی دریایی سپاه، بر دستاورد‌های کمتر گفته شده این شهید بزرگوار در دوران فرماندهی شان تاکید کرد.

وی عملیات دستگیری ملوانان متجاوز انگلیسی در جزیره فارسی توسط نیرو‌های منطقه دوم دریای سپاه را یکی از افتخارات دوران فرماندهی شهید تنگسیری دانست و تصریح کرد: در آن مقطع حساس، نیرو‌های تحت امر شهید تنگسیری با ایستادگی و قدرت، برخورد قاطعانه‌ای با متجاوزان آمریکایی و انگلیسی که به حریم آبی کشور تجاوز کرده بودند، انجام دادند.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید با اشاره به دلاوری همرزمان شهید تنگسیری در نبرد مستقیم با شیطان بزرگ در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر شهید انقلاب در خصوص شهید نادر مهدوی فرمودند، داشتن چنین فرماندهانی و نیروهایی، امنیت و اقتدار کشور را تضمین می‌کند.

عطارزاده افزود: همرزمان شهید تنگسیری در نبرد با دشمن، خط نورانی و حماسی ایجاد کردند که این مسیر در دوره فرماندهی این شهید بزرگوار هم با قدرت ادامه پیدا کرد.

وی گفت: امروز اقتدار دریایی ایران در تنگه هرمز مرهون زحمات و دلاوری‌های شهید تنگسیری و افرادی است که در مکتب ایشان تربیت یافته‌اند.