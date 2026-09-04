امام جمعه کیش با محکومیت جنایت آمریکا در منطقه، گفت: وحدت و انسجام، رمز عبور از مشکلات و شکست دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه، جنایت اخیر آمریکا در منطقه و شهادت جمعي از هموطنانمان را محکوم کرد.

او افزود: حمله به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی، نشانه استیصال دشمن در برابر مقاومت ملت ایران و ناکامی‌های آن در عرصه نظامی و اقتصادی است.

امام جمعه کیش، گفت: آمریکا برای خروج از این وضعیت باید به تفاهم‌نامه‌ها و حقوق ملت ایران پایبند باشد و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد.

توان بازدارندگی ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز گفت: آمریکا توان ادامه جنگ گسترده و طولانی‌مدت را ندارد و ادامه آن هزینه‌های سنگینی برای امريكا و منطقه خواهد داشت.

او افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت نیرو‌های مسلح، قدرت بازدارندگی خود را نشان داده است.

امام جمعه کیش با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای، گفت: توان نیرو‌های مسلح، مدیریت مسئولان و حضور مقتدرانه مردم، اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد.

وحدت، نیاز امروز کشور

امام جمعه كيش، وحدت و انسجام مردم را نیاز اساسی کشور دانست و گفت: هر سخن و رفتاری که به انسجام جامعه آسیب بزند، باید کنار گذاشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، افزود: حفظ وحدت و انسجام، وظیفه‌ای شرعی و ملی است و رسانه‌ها، مسئولان و گروه‌ها، احزاب و مردم باید برای تقویت آن تلاش کنند.

امام جمعه کیش، گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن مطالبه‌گری نیست؛ مسئولان باید مطالبه هاي مردم را نيز پیگیری کنند و همزمان انسجام جامعه را حفظ کنند.

حضور مردم، پشتوانه کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با قدردانی از حضور مردم در اجتماع شبانه مردمي، گفت: ملت ایران در ماه‌های گذشته با حضور در صحنه، حمایت خود را از کشور و نیرو‌های مسلح نشان داده‌اند.

امام جمعه كيش، افزود: حضور مردم در شرایط سخت، دشمنان را ناامید و ناکام کرده و پشتوانه‌ای بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ايران و نیرو‌های مسلح است.

فرهنگ جهادی برای حل مشکلات

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز با اشاره به سالروز زلزله فردوس و حضور جهادی مردم، علما و طلاب برای کمک به زلزله‌زدگان، گفت: این حرکت‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری فرهنگ جهادی در کشور شد.

او افزود: هرجا مردم پای کار آمده‌اند، مشکلات سریع‌تر حل شده است و امروز نیز برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، به روحیه جهادی و مشارکت مردم نیاز داریم.

تعاون، ظرفیت اقتصاد کشور

امام جمعه كيش با اشاره به روز تعاون گفت: بخش تعاون یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور است و می‌تواند به ایجاد اشتغال، کارآفرینی، تولید و بهبود معیشت مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، افزود: بر اساس قانون، سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در اقتصاد کشور پیش‌بینی شده است و باید برای تحقق آن تلاش کرد.

گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور

امام جمعه کیش با گرامیداشت شهدای ۱۷ شهریور، گفت: قیام مردم در میدان شهدا، از رخداد‌های مهم در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی بود و فروپاشی پایه‌های رژیم پهلوی را آشکار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز، در خطبه هاي نمازجمعه یاد و نام آیت‌الله طالقانی، نخستین امام جمعه تهران، را گرامی داشت.

او با اشاره به مفاخر علمی و فرهنگی ایران، گفت: پیشینه علمی و تمدنی کشور باید پشتوانه حرکت ایران به سوی پیشرفت باشد.

امام جمعه كيش، خاطرنشان كرد: همان‌گونه که دشمن در عرصه نظامی با مقاومت ملت ایران و نیرو‌های مسلح ناکام مانده است، با ایستادگی، وحدت و تلاش می‌توان مشکلات اقتصادی را نیز پشت سر گذاشت.