نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درخصوص پیگیری رفع مشکلات تعویض پلاک و مرخصی خودروهای اروندی در استان خوزستان ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان با اشاره به وجود حدود ۸۰ هزار دستگاه خودروی پلاک اروندی در استان، بیان داشت: در دیدار با وزیر اقتصاد، مشکلات نوبت دهی فیزیکی و معطلی طولانی مدت در صف گمرک برای مرخصی، که گاهی به ۱۵ ساعت کشیده می‌شود، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: باتوجه به گستردگی استان، ازشمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه، ظرفیت راه اندازی مراکز ارائه خدمات کامل اعم از تعویض پلاک و مرخصی به مالکان خودرو‌های اروندی وجود دارد.