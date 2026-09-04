به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سعید جوان با اشاره به اهمیت راهبردی پایش‌های بهداشتی در حوزه آبزیان گفت: با هدف ارتقای امنیت زیستی و پایش مستمر سلامت ذخایر آبزی‌پروری، برنامه مراقبت فعال بیماری هرپس ویروس ماهیان کپور (Koi Herpesvirus Disease) در سطح مزارع منتخب ماهیان گرمابی پنج استان کشور، در آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان اجرا شد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در جریان این طرح، ۹۸۶ نمونه از مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان‌های مازندران، گلستان، اردبیل، آذربایجان غربی و گیلان که با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی گیلان ارسال شده بودند، با بهره‌گیری از تجهیزات تشخیصی، کادر مجرب آزمایشگاهی و روش‌های استاندارد مولکولی (PCR) مورد ارزیابی، پایش و تحلیل قرار گرفتند تا وضعیت سلامت مزارع پرورشی و عدم چرخش ویروس به‌طور دقیق پایش شود؛ که در نهایت، نتایج حاصل از تمامی این نمونه‌ها، عاری بودن این مزارع از بیماری KHV را تأیید کرد.

معاون سلامت دامپزشکی گیلان افزود: بیماری ویروسی KHV به واسطه ماهیتِ به‌شدت واگیردار و آسیب‌زا در کپورماهیان، یکی از مخاطرات جدی صنعت آبزی‌پروری به شمار می‌رود، از این رو، این پایش هدفمند، با تکیه بر غربالگری‌های دقیق آزمایشگاهی، اقدامی راهبردی و پیش‌دستانه در راستای حفظ امنیت زیستی و صیانت از چرخه‌ی تولید در مزارع آبزی‌پروری کشور تلقی می‌شود.