به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پاسارگاد گفت: در قالب طرح «مسکن امید» شهر سعادت شهر، قرعه‌کشی و تخصیص ۸۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت واحد‌های ویلایی تک واحدی اجرا شد.

محمدجواد آرایش افزود: اجرای این طرح در راستای سیاست‌های دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تامین مسکن است که می‌تواند گامی مهم برای فراهم شدن زمینه ساخت واحد‌های مسکونی و ایجاد سرپناه برای خانواده‌های واجد شرایط باشد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد ادامه داد: مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان با ساخت ۱۰۸ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.