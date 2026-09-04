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۸۰ قطعه زمین طرح "مسکن امید" به متقاضیان در سعادت شهر واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پاسارگاد گفت: در قالب طرح «مسکن امید» شهر سعادت شهر، قرعهکشی و تخصیص ۸۰ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت واحدهای ویلایی تک واحدی اجرا شد.
محمدجواد آرایش افزود: اجرای این طرح در راستای سیاستهای دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد و تامین مسکن است که میتواند گامی مهم برای فراهم شدن زمینه ساخت واحدهای مسکونی و ایجاد سرپناه برای خانوادههای واجد شرایط باشد.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان پاسارگاد ادامه داد: مرحله نخست طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان با ساخت ۱۰۸ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.