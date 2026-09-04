امام جمعه کاشان: دشمن با حمله به مراسم عروسی به دنبال ارعاب مردم بود اما نیروهای مسلح در کوتاهترین زمان پاسخ کوبنده ای به آمریکا دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به جنایت‌های مکرر آمریکا علیه ملت‌های منطقه اشاره کرد و افزود: کشتار مردم بی‌دفاع در مراسم عروسی، سابقه‌ای طولانی در کارنامه آمریکا دارد؛ از افغانستان و عراق و یمن گرفته تا جنایت اخیر در شهر سیریک هرمزگان که بیش از ۷۰ تن شهید و مجروح شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی با اشاره به تهاجم نظامی روز‌های اخیر آمریکا به هفت استان ایران، ادامه داد: هدف اصلی دشمن، کنترل تنگه هرمز، ایجاد رعب در میان مسوولان و ارعاب مردم با حمله به جشن یک خانواده بود، اما جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۵ دقیقه پاسخ مقتدرانه‌ای داد و هفت پایگاه مهم نظامی آمریکا در هفت کشور از جمله اردن و کویت را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و درهم کوبید.

امام جمعه کاشان در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات یک مقام آمریکایی درباره انتظار برای قیام مردم ایران واکنش نشان داد و گفت: ۷۰ درصد مردم آمریکا از اقدامات ترامپ متنفرند و بیداری آنها، صهیونیست‌های خبیث را از کرسی قدرت در آمریکا ساقط خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به تلاش آمریکا برای افزایش نرخ دلار در ایران، از دولت و قوه قضائیه خواست تا با جدیت به مهار گرانی و برخورد با مفسدان اقتصادی بپردازند و مردم نیز با وحدت و هوشیاری، توطئه‌های دشمن را خنثی کنند.