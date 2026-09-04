امام جمعه سردشت گفت: شناخت شخصیت، اخلاق و شیوه رفتار پیامبر اکرم (ص) و الگوگیری از سیره آن حضرت، نقش مهمی در اصلاح رفتار فردی و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت گفت: شناخت شخصیت، اخلاق و شیوه رفتار پیامبر اکرم (ص) و الگوگیری از سیره آن حضرت، نقش مهمی در اصلاح رفتار فردی و تقویت روابط اجتماعی مسلمانان دارد.

ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت، به تشریح شخصیت و سیره پیامبر اکرم (ص) پرداخت و بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف زندگی آن حضرت تأکید کرد.

ماموستا محمد واوی همچنین بر ضرورت توجه به اخلاق و رفتار پیامبر اکرم (ص) در زندگی روزمره تأکید کرد و مطالعه آثار مرتبط با سیره نبوی را مورد توصیه قرار داد.

ماموستا واوی در پایان، کتاب «بیایید یک روز مثل پیامبر اسلام (ص) باشیم» را به نمازگزاران معرفی کرد و خواستار مطالعه این اثر و بهره‌گیری از آموزه‌های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم (ص) شد.