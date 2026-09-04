تکواندوکاران ایران پس از درخشش در رقابت‌های بین‌المللی اخیر، صعود قابل توجهی را در رده‌بندی‌های المپیکی و جهانی تجربه کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو در دو بخش المپیکی و جهانی منتشر شد؛ رده‌بندی المپیکی در چهار وزن مردان و سه وزن زنان و رده‌بندی جهانی در هشت وزن مردان و هفت وزن زنان، جایگاه جدید نمایندگان ایران را مشخص کرده است.

در رده‌بندی المپیکی مردان، ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم با ۵۰ امتیاز در جایگاه چهارم قرار دارد و ۱۸ پله صعود کرده است. زندی که در مسابقات آزاد چونچئون و پرزیدنت‌کاپ پاکستان به عنوان قهرمانی دست یافت، در رده‌بندی جهانی نیز در همین وزن رتبه سوم را در اختیار دارد. یاسین ولی‌زاده نیز در رده‌بندی المپیکی این وزن بیست‌ویکم است و در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۵۴ کیلوگرم در جایگاه دهم قرار دارد.

در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، مهدی حاجی‌موسایی با ۵۰ امتیاز رتبه سوم رده‌بندی المپیکی را در اختیار دارد و ۱۸ پله صعود کرده است. او با قهرمانی در مسابقات آزاد چونچئون و پرزیدنت‌کاپ پاکستان این جایگاه را به دست آورده و در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم نیز صدرنشین است.

دانیال بزرگی نیز با ۳۰ امتیاز در رتبه بیستم رده‌بندی المپیکی قرار دارد و با قهرمانی در پرزیدنت‌کاپ پاکستان ۲۵۶ پله صعود کرده است. بزرگی در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۶۸ کیلوگرم نیز جایگاه دهم را به خود اختصاص داده است.

در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم، رادین زینالی با ۳۰ امتیاز در جایگاه پانزدهم رده‌بندی المپیکی قرار دارد و در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۷۴ کیلوگرم نیز ششم است.

در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم، آرین سلیمی با ۵۰ امتیاز در رتبه سوم رده‌بندی المپیکی قرار گرفته و ۱۲ پله صعود کرده است. قهرمانی در مسابقات آزاد چونچئون و پرزیدنت‌کاپ پاکستان، موجب این صعود قابل توجه شده است. سلیمی در رده‌بندی جهانی وزن مثبت ۸۷ کیلوگرم نیز در جایگاه دوم قرار دارد.

محمدحسین یزدانی دیگر نماینده ایران در این وزن است که با ۳۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم رده‌بندی المپیکی قرار دارد و دو پله صعود کرده است. یزدانی در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۸۷ کیلوگرم نیز رتبه پنجم را در اختیار دارد.

در بخش زنان، نسترن ولی‌زاده در وزن منهای ۵۷ کیلوگرم رده‌بندی المپیکی در جایگاه یازدهم قرار دارد و در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۶۲ کیلوگرم نیز رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. ناهید کیانی نیز در رده‌بندی المپیکی وزن منهای ۵۷ کیلوگرم رتبه بیست‌ونهم را در اختیار دارد و در رده‌بندی جهانی همین وزن، هفدهم است.

در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم، ساغر مرادی با ۵۸ امتیاز در جایگاه چهارم رده‌بندی المپیکی قرار گرفته و ۵۸ پله صعود کرده است. کسب مدال برنز در پرزیدنت‌کاپ و قهرمانی در مسابقات قهرمانی آزاد زنان جهان از مهم‌ترین عوامل این صعود بوده است.

در وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم، حنا زرین‌کمر تکواندوکار ۱۶ ساله کشورمان با ۱۱۶ امتیاز صدرنشین رده‌بندی المپیکی است. زرین‌کمر در مسابقات آزاد چونچئون و پرزیدنت‌کاپ طلا و در مسابقات قهرمانی آزاد زنان جهان مدال نقره را به دست آورده و در رده‌بندی جهانی وزن مثبت ۷۳ کیلوگرم نیز با قرار گرفتن در جایگاه نخست، صدرنشین است.

در کنار این نفرات ساینا کریمی در رده‌بندی جهانی وزن منهای ۴۶ کیلوگرم رتبه یازدهم را در اختیار دارد.

این رده‌بندی نشان می‌دهد حضور موفق نمایندگان ایران در رویداد‌های بین‌المللی اخیر، به‌ویژه مسابقات آزاد چونچئون و پرزیدنت‌کاپ پاکستان، تأثیر قابل توجهی بر جایگاه آنها داشته است. ورود تعدادی از تکواندوکاران ایران به جمع برترین‌های رده‌بندی جهانی و المپیکی و صعود‌های چشمگیر نفراتی همچون دانیال بزرگی و ساغر مرادی، از مهم‌ترین اتفاقات این رده‌بندی محسوب می‌شود.