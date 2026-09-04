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مدیریت مصرف بنزین تدریجی و با همراهی مردم اجرا می‌شود

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در موضوع بنزین از رویکردهای شتاب‌زده و شوک‌آور پرهیز خواهد کرد، گفت: سیاست‌های مدیریت مصرف به‌صورت تدریجی، با اطلاع‌رسانی شفاف و همراه‌سازی مردم اجرا می‌شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۳- ۱۵:۱۹
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برچسب ها: رئیس جمهور ، ناترازی انرژی ، مدیریت مصرف سوخت
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