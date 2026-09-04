رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت در موضوع بنزین از رویکردهای شتاب‌زده و شوک‌آور پرهیز خواهد کرد، گفت: سیاست‌های مدیریت مصرف به‌صورت تدریجی، با اطلاع‌رسانی شفاف و همراه‌سازی مردم اجرا می‌شود.