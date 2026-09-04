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نشست «روابط فرهنگی ایران و عراق از منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی» در بیست وهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست «روابط فرهنگی ایران و عراق از منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی» به همت خانه کتاب و ادبیات ایران و با همکاری موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسالله نفس الزکیه) در بیست وهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب بغداد برگزار شد.
در این نشست، محمد الصحاف؛ رئیس مرکز مطالعات و افکارسنجی العصر، سید جابر الجابری؛ قائم مقام سابق وزارت فرهنگ عراق، حجتالاسلام والمسلمین سیدامید مؤذنی؛ پژوهشگر تاریخ اسلام و ماجد الشویلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه حضور داشتند.
جابر الجابری به جایگاه فرهنگ و ادبیات در روابط میان ایران و عراق اشاره و عنوان کرد: در منظومه فکری امام شهید (قدس سره) پیوند میان دو ملت تنها به مناسبات رسمی و سیاسی محدود نمیشود، بلکه فرهنگ، شعر، اندیشه و شخصیتهای برجسته علمی و ادبی، بخش مهمی از این ارتباط تاریخی را تشکیل میدهد.
وی با تأکید بر جایگاه زبان و ادبیات عرب در اندیشه آیتالله خامنهای عنوان کرد: آیتالله خامنهای افزون بر فعالیتهای سیاسی، حافظ بسیاری از اشعار و آثار ادبی عرب بود و علاقه ویژهای به شعر و ادبیات عرب داشت.
او در بخشی از سخنان خود به خاطره همراهی با محمدمهدی الجواهری، شاعر بزرگ معاصر عرب در سفر به ایران و دیدار وی با رهبر شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و این دیدار را نمونهای از توجه ویژه به جایگاه فرهنگ و ادبیات در ارتباط میان ملتها دانست و گفت: شناخت و توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی به ادبیات عرب و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام، نشاندهنده نگاه عمیق فرهنگی ایشان است.
جابر الجابری در پایان سخنان خود مطرح کرد: روابط ایران و عراق دارای پشتوانهای تاریخی و تمدنی است که باید با تقویت ارتباطات فرهنگی و علمی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین سید امید مؤذنی با اشاره به جایگاه عراق در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی عنوان کرد: روابط ایران و عراق را نمیتوان تنها در چارچوب مناسبات سیاسی بررسی کرد، بلکه بر اساس دیدگاه رهبر شهید انقلاب این روابط بر پایه تاریخ، فرهنگ، باورهای مشترک و تعاملات اجتماعی دو ملت شکل گرفته است.
وی افزود: قائد شهید امت معتقد بودند شناخت ظرفیتهای فرهنگی عراق و توجه به نقش نسل جوان، پژوهشگران و مراکز علمی میتواند در مسیر تعمیق پیوندهای فرهنگی میان دو ملت مؤثر باشد. رهبر شهید نسبت بین عراق و ایران را در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی میدید.
این پژوهشگر انتشارات انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به نگاه آیتالله خامنهای به مردم عراق گفت: رهبر شهید، مردم عراق را در کنار مردم ایران و برخوردار از ویژگیهایی همچون غیرت، شجاعت و مقاومت میدانست.
او همچنین با اشاره به توجه ویژه آیتالله خامنهای به جوانان عراقی افزود: ایشان به جوانان عراق امید زیادی داشت و آنان را امید و آینده عراق و نماد آینده این منطقه و جهان اسلام میدانست.
امید مؤذنی در پایان سخنانش بر ضرورت شناخت دقیقتر جریانهای فرهنگی و اجتماعی عراق تأکید کرد و گفت: برای توسعه روابط میان دو ملت باید از نگاههای سطحی فاصله گرفت و ظرفیتهای تمدنی مشترک ایران و عراق را مورد توجه قرار داد.
ماجد الشویلی نیز با اشاره به اشتراکات دینی و فرهنگی میان ایران و عراق، تصریح کرد: پیوندهای فرهنگی دو ملت از ریشههای عمیق تاریخی برخوردار است و وجود اماکن مقدس، مراکز علمی و ظرفیتهای فرهنگی مشترک، زمینه مناسبی برای گسترش ارتباطات مردمی فراهم کرده است.
او به نقش رهبر شهید در مبارزه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و داعش اشاره کرد و گفت: نگاه آیتالله شهید خامنهای این بود که مردم عراق با اتکا به توان خود و با کمک برخی سرداران ایرانی توانستند در برابر دشمنان داخلی و خارجی مقاومت کنند.
وی افزود: قائد شهید امت مردم عراق را ملتی میدانست که توان ایستادگی در برابر دشمنانی مانند داعش، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا را دارند و میتوانند سرزمین خود را از حضور این دشمنان نجات دهند.
این پژوهشگر تاکید کرد: آیتالله شهید خامنهای روابط ایران و عراق را تنها در حوزه فرهنگی مهم و راهبردی نمیدانست، بلکه در مسائل سیاسی، راهبردی و نظامی نیز دو کشور را متحد و برادر میدانست؛ دو ملتی که دوستان و دشمنان مشترکی دارند و باید همواره به یکدیگر کمک کنند تا اهداف راهبردی دو ملت پیش برود.
ماجد الشویلی در پایان سخنانش گفت: در منظومه فکری امام شهید سیدعلی خامنهای (قدسالله نفس الزکیه) توجه به عناصر مشترک فرهنگی و تمدنی میتواند به تقویت همکاریهای علمی و فرهنگی و شناخت متقابل ملتهای ایران و عراق کمک کند.
در ادامه این نشست، حاضران و شرکتکنندگان عراقی و ایرانی نیز با مشارکت در مباحث مطرحشده، دیدگاهها و پرسشهای خود را درباره ابعاد مختلف روابط فرهنگی ایران و عراق در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب مطرح کردند.