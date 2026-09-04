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امامجمعه ایلام گفت: دشمن با جنگ رسانهای، اقتصادی و روانی در پی کاهش امید و وحدت ملی ایران است؛ بنابراین باید با پرهیز از بزرگنمایی ضعفهای کشور؛ به معیشت مردم توجه بیشتری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار در خطبههای این هفته نماز جمعه؛ با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، اظهار کرد: وجود مشکلاتی مانند تورم، بیکاری و موانع تولید را نمیتوان انکار کرد و مسئولان وظیفه دارند؛ برای حل آنها برنامهریزی و تلاش کنند؛ اما نباید اجازه داد این مشکلات و اختلاف سلیقهها به یأس، دوقطبی و شکاف اجتماعی بدل شود.
وی با بیان اینکه دشمن صرفاً از راه نظامی بهدنبال مقابله با ملت ایران نیست، خاطرنشان کرد: ضعفها باید شناسایی و اصلاح شوند؛ اما بزرگنمایی مشکلات و نادیده گرفتن نقاط قوت کشور نیز به سود جامعه نیست.
امامجمعه ایلام با تأکید بر نقش رسانهها تصریح کرد: رسانهها و فعالان عرصه اطلاعرسانی باید در کنار انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، ظرفیتها، توانمندیها و نقاط قوت کشور را نیز روایت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با اشاره به توانمندیهای انسانی، علمی، صنعتی و اقتصادی ایران، گفت: کشور از جوانان دانشمند، دانشگاهها، توانمندیهای صنعتی، ظرفیتهای کشاورزی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و قدرت دفاعی قابلتوجهی برخوردار است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تحریمهای گسترده، توانسته است در عرصههای علمی، صنعتی و تولیدی پیشرفت کند و بخشی از تولیدات خود را به بازارهای بینالمللی صادر کند.
کریمیتبار تشریح کرد: تقویت امید در جامعه باید بر اساس واقعیتها و ظرفیتهای موجود باشد و در کنار تلاش برای رفع مشکلات، نباید داشتهها و توانمندیها را فراموش کرد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، بیان کرد: افزایش غیرمنطقی قیمتها و فشار بر زندگی مردم، نیازمند بررسی و برخورد جدی دستگاههای مسئول است و انتظار مردم از دولت، نهادهای نظارتی و قضائی این است که عوامل ایجادکننده اخلال در اقتصاد را شناسایی کنند و با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی برخورد قانونی و قاطع داشته باشند.
امام جمعه ایلام خطاب به کشاورزان استان؛ زکات را علاوه بر کمک به نیازمندان، عاملی برای عمران و آبادانی جامعه دانست و از آنان خواست با نگاه به مسئولیت اجتماعی و دینی، نسبت به پرداخت زکات محصولات خود اقدام کنند.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، تصریح کرد: در میان دانشآموزان استعدادهای فراوانی وجود دارد که ممکن است بهدلیل مشکلات مالی، امکان تهیه لوازم ضروری تحصیل را نداشته باشند؛ بنابراین خیرین و افراد توانمند میتوانند در تأمین کیف، لباس، کفش و لوازمالتحریر این دانشآموزان نقش مؤثری ایفا کنند.