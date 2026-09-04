نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد ، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت به عنوان محور اصلی تعاملات اجتماعی، گفت: وحدت به معنای سکوت در برابر چالش‌ها یا تعطیلی فعالیت‌های مطالبه‌گرانه نیست، بلکه باید نقد‌ها و پیگیری‌ها در بستری از منطق، استدلال و احترام متقابل صورت گیرد.

امام جمعه شهرکرد: وحدت و منطق، دو رکن اساسی گفتمان‌سازی در جامعه

امام جمعه شهرکرد: وحدت و منطق، دو رکن اساسی گفتمان‌سازی در جامعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ،حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی با گرامیداشت هفته وحدت و اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، این رهنمود‌ها را چراغ راه برای تقویت اقتدار و عظمت جهان اسلام دانست.

وی افزود: ما که خود را منادی وحدت امت اسلام می‌دانیم، بیش از هر کس دیگری ملزم به پایبندی به این اصل اخلاقی و سیاسی هستیم.

امام جمعه شهرکرد با نفی هرگونه توهین، اتهام‌زنی یا ایجاد فضای دوقطبی، تأکید کرد: نباید انتقاد از مشکلات را با ابزار‌های غیراخلاقی آمیخت. مسوولان باید از مواضع قدرت و اقتدار سخن بگویند و با تکیه بر حضور حماسی مردم، در مجامع بین‌المللی از حقوق و آرمان‌های ملت دفاع کنند.

وی با بیان اینکه نباید کاستی‌های احتمالی را به گونه‌ای مطرح کرد که مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، افزود: بیان مشکلات باید همراه با ارائه راهکار و با ادبیاتی محترمانه باشد تا از آسیب به انسجام ملی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به سالروز ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، این واقعه را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد مظلومیت و صلابت ملت ایران برشمرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و عبور از بحران‌های سال گذشته، گفت: تجربه حوادث تلخ اسفندماه سال گذشته نشان داد که در سایه وحدت، حضور مردم و هوشیاری نیرو‌های مسلح، کشور از گردنه‌های سخت با سربلندی عبور می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، بر اهمیت استمرار تجمعات و برنامه‌های شبانه در سطح استان تأکید کرد و آن را خواست قلبی دلسوزان نظام دانست.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات روشنگری با هدف تبیین آسیب‌های اجتماعی، بررسی پیامد‌های تهاجم فرهنگی و نقش فرهنگ غرب، ضرورتی است که باید با جدیت در نهاد‌هایی همچون مدارس و خانواده‌ها پیگیری شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین فاطمی، تربیت نسل جوان را اولویتی راهبردی خواند و از خانواده‌ها و متولیان آموزشی خواست تا فرزندان را برای «جهاد معنوی»، استقامت و حرکت در مسیر حق آماده کنند تا کشور بتواند با تکیه بر نیروی انسانی مؤمن و بصیر، مسیر تعالی را با قدرت ادامه دهد.