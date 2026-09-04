معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: برگزاری هرگونه تور با هدف مشاهده گاوبانگی مرال، به‌منظور صیانت از روند طبیعی زندگی و تولیدمثل این گونه، ممنوع است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حمید ظهرابی با اشاره به اهمیت فصل گاوبانگی در چرخه زیستی مرال گفت: فصل گاوبانگی یکی از حساس‌ترین دوره‌های زندگی این گونه است و هرگونه فعالیت انسانی که موجب اخلال در رفتار طبیعی و فرآیند تولیدمثل مرال شود، ممنوع خواهد بود.

وی افزود: این دوره از کلیدی‌ترین مراحل چرخه زیستی مرال به شمار می‌آید و افزایش حضور انسان در زیستگاه، به‌ویژه در قالب فعالیت‌های گردشگری، می‌تواند آرامش و الگوی رفتاری این گونه ارزشمند را مختل کند.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه گاوبانگی به‌عنوان یک پدیده حساس زیستی نباید دستمایه توسعه گردشگری تجاری و انتفاعی قرار گیرد، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ایجاد تجمع، ترددهای غیرضروری و نزدیک شدن به زیستگاه‌های مرال به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

ظهرابی تصریح کرد: صرفاً در صورت ضرورت‌های حفاظتی و نیاز به پایش، حضور محدود افراد آموزش‌دیده و واجد صلاحیت امکان‌پذیر خواهد بود. این حضور نیز باید منحصراً در حد نیاز میدانی، با رعایت کامل ضوابط حفاظتی و بدون ایجاد کمترین تنش برای گونه انجام شود و استفاده از ظرفیت جوامع محلی نیز در اولویت قرار دارد.

وی تأکید کرد: حضور نیروها برای پایش و حفاظت، ماهیتی کاملاً مستقل از فعالیت‌های گردشگری دارد و نباید این دو موضوع با یکدیگر یکسان تلقی شوند. هدف از جلب مشارکت محدود افراد، تأمین نیازهای نظارتی و حفاظتی زیستگاه است، نه ایجاد فرصت مشاهده یا بهره‌برداری تفریحی از رویداد گاوبانگی.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات زیستی در حفاظت از گونه‌های حساس، گفت: در مدیریت حیات وحش، تأمین امنیت و آرامش گونه‌ها در فصل تولیدمثل بر منافع اقتصادی اولویت دارد و حضور انسان در زیستگاه تنها در چارچوب الزامات اکولوژیک قابل بررسی است.

ظهرابی در پایان خاطرنشان کرد: ممنوعیت برگزاری تورهای گاوبانگی، یک راهبرد قطعی حفاظتی برای جلوگیری از آسیب به جمعیت مرال است و امکان تفسیر سلیقه‌ای یا چشم‌پوشی از این ضابطه وجود ندارد.

وی افزود: تمامی فعالان گردشگری، دستگاه‌های ذی‌ربط و بهره‌برداران مکلف به رعایت این ضابطه هستند، چرا که تضمین بقا و حفظ روند طبیعی تولیدمثل حیات وحش، اولویت نخست سازمان حفاظت محیط زیست است.