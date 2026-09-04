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امام جمعه میاندوآب گفت: جنگ رمضان نقطه عطف افول امپراطوری آمریکا بود و پوشالی بودن ابرقدرتی آمریکا به دنیا اثبات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه جنگ رمضان، سبب انسجام و همبستگی بیشتر مردم ایران شد، گفت: جنگ رمضان نقطه عطف افول امپراطوری آمریکا بود و پوشالی بودن ابرقدرتی آمریکا به دنیا اثبات شد.
حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته میاندوآب با اشاره به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار کرد: جنگ رمضان، سبب انسجام و همبستگی بیشتر مردم ایران شد.
امامجمعه میاندوآب با بیان اینکه دودستگی، دوقطبی و اختلاف در کشور یکی از خواستههای اصلی دشمنان است، افزود: جنگ ۱۲ روزه و رمضان، اتحاد مقدسی را در کشور شکل داد و سبب شد تا همبستگی مردم ایران و دوستداران کشور در مقابل بدخواهان و خائنان به وطن شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه اقدام احمقانه ترامپ ملعون سبب شد تا خیابان در اختیار نیروهای انقلابی قرار گیرد، گفت: دشمن به دنبال فتنهانگیزی و آشوب در کشور بود؛ ولی کف خیابان در اختیار مردم و نیروهای انقلابی قرار گرفت و دشمن در اجرای نقشهاش و کشتار مردم ناکام ماند.
حسنزاده با بیان اینکه ترامپ با اقدام احمقانه خود نیت اصلی خود را به مردم نشان داد و همین امر سبب شد که بصیرت مردم افزایش یافته و همه متوجه شدند که ترامپ دایه مهربانتر از مادر نیست، تصریح کرد: با این اقدام ترامپ وطنفروشان، خائنین و عوامل نفوذی در کشور مشخص و شناخته شوند.
امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه در جنگ رمضان؛ آمریکا تمام زیرساختها و امکاناتی که بر اساس گفتهها بیش از هشت تریلیارد دلار برای آنها در کشورهای منطقه هزینه کرد بود را از دست داد، اظهار کرد: بر اساس آمار امروز آمریکا به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه تا پیش از جنگ رمضان؛ هیچگاه خلیجفارس اینگونه در اختیار و کنترل ایران قرار نگرفته بود، افزود: جنگ رمضان باعث شد تا ایران حق قانونی و طبیعی خود را اعمال کرده و اهمیت این نقطه از دنیا برای همگان مشخص شوند.
حسنزاده با تأکید بر اینکه باید این قدرت ایران در حوزه دیپلماسی به دنیا شناسانده شود، اظهار کرد: ایران امروز به کشور ابرقدرت در دنیا تبدیل شده و توانسته تا کشور ابرقدرت دنیا را شکست دهد و این باید تبیین شود.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه باید غیرت، صلابت و شجاعت ایران بازگو شود، گفت: امروز پوشالی بودن ابرقدرتی آمریکا به دنیا اثبات شده و چین و روسیه نیز به برکت همین قدرت ایران است که مقتدرانه در مقابل آمریکا میایستند.