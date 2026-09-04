به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی گفت: در این طرح که از اول شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت، پیش بینی می شود ۹۵ درصد جمعیت دام سنگین و سبک در استان تحت پوشش برنامه واکسیناسیون قرار گیرند.

وی اظهار کرد: این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از شیوع و کنترل بیماری تب برفکی در جمعیت دامی استان اجرا می‌شود و امسال نیز با تأمین واکسن مورد نیاز، عملیات واکسیناسیون در سراسر آذربایجان شرقی در حال اجرا است.

وی با تشریح علائم بیماری تب برفکی گفت: تب برفکی، یک بیماری ویروسی عفونی و بسیار واگیردار است که دام‌های زوج‌سم از جمله گاو، گاومیش، گوسفند بز را درگیر می‌کند و می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی خاطرنشان کرد: این بیماری در برخی موارد می‌تواند موجب تلفات قابل توجه دام و تحمیل خسارات سنگین و جبران‌ناپذیر به دامداران شود، لذا رعایت ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای و همکاری دامداران در اجرای طرح واکسیناسیون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حامی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در این طرح ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رأس دام سبک شامل گوسفند و بز و همچنین ۳۰۰ هزار رأس دام سنگین شامل گاو و گاومیش تحت پوشش واکسیناسیون قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی تأکید کرد: کنترل این بیماری تنها با واکسیناسیون امکان‌پذیر نیست و مجموعه‌ای از اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به کنترل و نظارت بر نقل و انتقال دام، قرنطینه دام‌های تازه خریداری شده و اعمال محدودیت‌های بهداشتی در خرید و فروش دام اشاره کرد.

حامی از دامداران خواست ضمن همکاری با گروههای واکسیناسیون، هرگونه علائم مشکوک بیماری را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای بررسی، کنترل و جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری انجام شود.