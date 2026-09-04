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با هدف تکمیل حلقه خدمات درمانی پیش بیمارستانی در محورهای مواصلاتی؛ پایگاه اورژانس جادهای سیلوانا در شهرستان ارومیه به بهر برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پایگاه اورژانس جادهای سیلوانا با هدف ارتقای سطح دسترسی به فوریتهای پزشکی و افزایش ضریب ایمنی در جادهها و مناطق روستایی افتتاح شد. این طرح عمرانی با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و صرف اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید و از امروز به طور رسمی فعالیت خود را در چرخه عملیاتی استان آغاز کرد.
آیین افتتاح این پایگاه با حضور دکتر جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، عیوضلو فرماندار ارومیه، نمایندگان نهادهای مختلف، مسئولان ارشد دانشگاه علوم پزشکی، مدیران ارشد اورژانس استان و حضور پرشور مردم شریف منطقه برگزار شد.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: با افتتاح این پایگاه، حلقه مفقوده پوشش فوریتهای پزشکی در محور مواصلاتی گنگچین سرو تا اشنویه تکمیل شد، این دستاورد راهبردی، امکان حضور سریع و مؤثر کارشناسان اورژانس در حوادث جادهای را فراهم آورده و زمان طلایی نجات را در این مسیر پرتردد به طور چشمگیری کاهش میدهد.
دکتر رضازاده افزود: استقرار این پایگاه، گامی اساسی در راستای توسعه عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات درمانی در مناطق جادهای استان است. از این پس، کارشناسان اورژانس مستقر در این پایگاه با آمادگی کامل، پاسخگوی فوریتهای پزشکی هموطنان در این محور مواصلاتی خواهند بود.
افتتاح پایگاه سیلوانا، در راستای برنامههای توسعهای و راهبردی از پیش تعیینشده توسط ریاست اورژانس آذربایجان غربی صورت میگیرد.
همزمان با ایام هفته دولت، پایگاه اورژانس جادهای دیزج مرگور نیز با هدف تکمیل پوشش خدمات درمانی پیشبیمارستانی در این مسیر، به بهرهبرداری رسید. این اقدامات زنجیرهای، نشاندهنده عزم راسخ مدیریت اورژانس استان برای ارتقای سریع زیرساختهای امدادی و تضمین ایمنی مسیرهای حیاتی استان در کوتاهترین زمان ممکن است.