به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه گلپایگان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای نماز جمعه گلپایگان برگزار شد با اشاره به اینکه ملت ایران در دهه‌های گذشته نشان داده است که با تکیه بر ایمان، وحدت، خودباوری و روحیه مقاومت، در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری عقب‌نشینی نمی‌کند، گفت: رهنمود‌های رهبران انقلاب، حضور آگاهانه مردم در خیابان و میدان، اقتدار نیرو‌های مسلح و تلاش مجاهدانه دستگاه دیپلماسی با اتکا به متخصصان و توانمندی‌های داخلی موجب اقتدار و سربلندی کشور شده است.

حجت الاسلام محمدتقی کرامتی بابیان اینکه نباید با مواضع و اظهارات خود، پیام ضعف و عقب‌نشینی به دشمن ارسال کنیم، افزود: هرگونه برداشت دشمن از ضعف و تردید در اراده کشور می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشار‌ها و اقدامات خصمانه علیه ملت ایران شود.

خطیب جمعه گلپایگان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد مسئولان با وحدت، انسجام و اقتدار سخن بگویند و تصمیم‌گیری‌ها و مواضع آنان به گونه‌ای نباشد که دشمن از آن برداشت ضعف و تزلزل کند.