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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: ۴۰۰ بسته معیشتی بین آسیبدیدگان جنگ در هرمزگان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سپیده جوادی افزود: ارزش بستهها بیش از دو میلیارد تومان است.
وی گفت: با توجه به شرایط جنگی حاکم بر استان، پشتیبانی و حمایت از خانوادههای آسیبپذیر و آسیبدیدگان جنگ با همکاری یک مؤسسه مردمنهاد ملی با عنوان یکی هستیم و همراهی جمعیت هلال احمر استان در دستور کار قرار گرفت.
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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان افزود: بستهها در شهرستانهای بوموسی، جاسک، میناب، سیریک، بندرعباس و جزیره هرمز که در معرض بیشترین آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی اخیر قرار داشتند، توزیع شده است.
جوادی گفت: صاحبان شناورها و لنجهای صیادی آسیبدیده و مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله گروههای اولویتدار برای دریافت بستههای معیشتی در مناطق درگیر جنگ بودند.