مریم کشتکار، وزنه‌بردار فارسی در رقابت‌های قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور با ثبت رکوردهای برتر، ۶ نشان طلا را در مجموع دو رده سنی به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مریم کشتکار، وزنه‌بردار فارسی در رقابت‌های قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور با ثبت رکوردهای برتر، ۶ نشان طلا را در مجموع دو رده سنی به دست آورد.

این وزنه‌بردار در دسته ۶۱ کیلوگرم با عملکردی مقتدرانه توانست در هر سه بخش یک‌ضرب، دوضرب و مجموع، جایگاه نخست را از آن خود کند.

کشتکار در رده سنی جوانان با ثبت رکورد ۸۵ کیلوگرم در یک‌ضرب، ۱۰۴ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۱۸۹ کیلوگرم، هر سه نشان طلا را به دست آورد. وی همین رکوردها را در رده سنی بزرگسالان نیز تکرار کرد تا پرونده این رقابت‌ها را با کسب ۶ نشان طلا برای استان فارس ببندد.