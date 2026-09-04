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مریم کشتکار، وزنهبردار فارسی در رقابتهای قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور با ثبت رکوردهای برتر، ۶ نشان طلا را در مجموع دو رده سنی به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مریم کشتکار، وزنهبردار فارسی در رقابتهای قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور با ثبت رکوردهای برتر، ۶ نشان طلا را در مجموع دو رده سنی به دست آورد.
این وزنهبردار در دسته ۶۱ کیلوگرم با عملکردی مقتدرانه توانست در هر سه بخش یکضرب، دوضرب و مجموع، جایگاه نخست را از آن خود کند.
کشتکار در رده سنی جوانان با ثبت رکورد ۸۵ کیلوگرم در یکضرب، ۱۰۴ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۱۸۹ کیلوگرم، هر سه نشان طلا را به دست آورد. وی همین رکوردها را در رده سنی بزرگسالان نیز تکرار کرد تا پرونده این رقابتها را با کسب ۶ نشان طلا برای استان فارس ببندد.