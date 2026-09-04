به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوی از افزایش سطح زیرکشت و پیش‌بینی برداشت ۶۲ هزار تن آفتابگردان در سال زراعی ۱۴۰۵ خبر داد.

علیرضا مردانی، مدیر جهاد کشاورزی خوی با بیان اینکه امسال حدود ۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به زیر کشت آفتابگردان رفته است، اظهار داشت: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۶۲ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به تحول در شیوه برداشت این محصول افزود: یکی از مهم‌ترین رخداد‌های زراعی امسال در خوی، آغاز برداشت مکانیزه آفتابگردان است که با خرید و به‌کارگیری دو دستگاه کمباین مخصوص برای نخستین بار در منطقه، محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خوی تأکید کرد: بهره‌گیری از تجهیزات مدرن در عملیات برداشت، علاوه بر سرعت‌بخشی به فرآیند جمع‌آوری محصول، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و وابستگی به نیروی کار انسانی خواهد داشت؛ رویکردی که مورد استقبال کشاورزان منطقه نیز قرار گرفته است.

مردانی درباره ارقام کشت شده در مزارع این شهرستان گفت: ۸۰ درصد از اراضی زیرکشت به ارقام هیبرید وارداتی از جمله «s ۳۰۰»، «s ۴۰۰»، «تیوان» و «آفان» اختصاص یافته و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز با ارقام بومی و محلی مانند «شمشیلی» و «دور سفید» کشت شده است.

محصول تولیدی کشاورزان خویی پس از برداشت، به بازار تخصصی تخمه آفتابگردان این شهرستان منتقل می‌شود؛ بازاری که به عنوان قطب اصلی خرید و فرآوری، نقش تعیین‌کننده‌ای در زنجیره ارزش و عرضه این محصول به بازار‌های داخلی دارد.