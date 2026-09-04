نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه اختلاف‌اندازی و ضربه زدن به انسجام ملی به هر شکل و با هر توجیهی ممنوع است، افزود: حفظ اتحاد حول محور ولایت و منافع ملی، وظیفه همه‌جانبه مردم و مسئولان است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیت‌الله صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر، بر ضرورت حفظ انسجام ملی، پرهیز از ارسال پیام‌های ضعف به دشمن و برخورد قاطع با فساد اقتصادی و انحرافات فرهنگی تأکید کرد.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، اظهار کرد: حکم حکومتی رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر تمامی شخصیت‌ها و مقامات واجب‌الاطاعت است.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه اختلاف‌اندازی و ضربه زدن به انسجام ملی به هر شکل و با هر توجیهی ممنوع است، افزود: حفظ اتحاد حول محور ولایت و منافع ملی، وظیفه همه‌جانبه مردم و مسئولین است.

وی با اشاره به ضرورت دشمن‌ستیزی نسبت به آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: نباید اجازه داد هیچ عاملی به انسجام و وحدت ملی لطمه وارد کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با انتقاد از برخی رویکرد‌های کلامی افراد خاص، اظهار کرد: صادر کردن پیام ضعف از سوی مسئولان، به‌ویژه در مواجهه با چالش‌ها، به‌هیچ‌وجه جایز نیست.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف، تأکید کرد: ایران اسلامی می‌تواند در تمامی عرصه‌ها از جمله دفاعی، خدماتی و ارزاق عمومی ماه‌ها و بلکه سال‌ها مقاومت کند و نیازی به غیر نداشته باشد، چرا که جغرافیای ایران، جغرافیایی غنی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمنان نسبت‌به وضعیت ایران آگاهی کامل دارند، افزود: محاصره وی دریایی که آمریکا ایجاد کرده است، خودشان هم می‌دانند که ناکارآمد است و زمانی که جنایتی در بخشی از ایران رخ می‌دهد، ایران مقتدرانه مقابل آمریکا می‌ایستد و پایگاه‌های آنها را مورد حمله قرار می‌دهد که این نشان از قدرت و توان بالای نظام است.

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، بر لزوم خدمت جهادی مسئولان تأکید کرد و گفت: مسئولان باید تا می‌توانند خدمت کنند؛ شبانه‌روزی خدمت کنند و آرایشی داشته باشند در عرصه خدمات که مردم‌محور باشد و در خدمت مردم باشند که این از نکات مهمی است که رهبری فرموده‌اند.

خطیب نماز جمعه بوشهر در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت رئیس‌علی دلواری، وی را نماد مکتب مقاومت در برابر تجاوزات بیگانگان دانست و با اشاره به اینکه رئیس‌علی دلواری با تسلیحات اندک، اما با ایمان بزرگ بر انگلیس پیروز شد، تصریح کرد: امروز تنها یاد و نام استعمارگران به عنوان ننگ باقی مانده، درحالی که نام شهدای مقاومت با سربلندی یاد می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین با تقدیر از نیرو‌های پدافند هوایی جنوب کشور که در جنگ‌های مختلف از ایران دفاع کرده‌اند، از فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های شریف آنها قدردانی کرد و با تسلیت شهادت ۴ رزمنده گرانقدر استان بوشهر از شهر‌های دیر و وحدتیه از سوی جنایتکاران آمریکایی در حملات اخیر اضافه کرد: جنایات اخیر آمریکا در یکی از بخش‌های سیریک هرمزگان، همانند جنایت مدرسه طیبه است و عروسی مردم را به عزا تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه این اقدامات نشان‌دهنده آن است که آمریکا در مسیر جنایت حرکت می‌کند تا اقتدار خود را نشان دهد و ملت‌ها را از مسیر اسلام و ایران دور کند، افزود: ما این جنایات را محکوم می‌کنیم.

با انتقاد شدید از مجامع بین‌المللی حقوق بشر، اظهار کرد: به این سازمان‌های دست‌نشانده امیدی نیست که جنایتکاران را محکوم کنند؛ اما تاریخ ثبت خواهد کرد که سکوت این سازمان‌ها در برابر چنین فجایعی به معنای شریک بودن آنان در این جنایات است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت معیشتی و گرانی‌ها، بر ضرورت نظارت دقیق و برخورد قاطع با سودجویان و احتکارکنندگان تأکید کرد و گفت: هرگونه کوتاهی در مدیریت اقتصاد عمومی و برخورد نکردن با فساد اقتصادی، ضربه‌ای به پیکر نظام اسلامی محسوب می‌شود و مسئولان باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی در ادامه، با ابراز نگرانی از مشاهده برخی رفتار‌های متناقض با ارزش‌های اسلامی در سطح استان، خواستار مدیریت و نظارت جدی نهاد‌های فرهنگی بر مسئله سبک زندگی شد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه بسیاری از این انحرافات، بخشی از سیاست‌های نفوذ غرب است، از تمامی نهاد‌های فرهنگی درخواست کرد تا با رویکردی جهادی، بر حفظ فضای اسلامی جامعه تمرکز کنند تا طرح‌های دشمن در این زمینه با شکست مواجه شود.

امام جمعه بوشهر ضمن تبیین ابعاد جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان، بر ضرورت مقابله با دگردیسی اعتقادی و رفتاری تأکید کرد و وعده‌های استکبار برای حل مشکلات در ازای تغییر سبک زندگی را فریب و دروغ دانست.

خطیب نماز جمعه بوشهر یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جهان اسلام را دگردیسی اعتقادی و رفتاری مسلمین از سوی دشمنان عنوان کرد و در تبیین مفهوم این دگردیسی اظهار کرد: دشمنان اسلام به دنبال تبدیل کردن ساختار اعتقادی و رفتاری جامعه اسلامی به ارزش‌های غیر اسلامی و سبک زندگی دشمنان هستند تا هویت و شخصیت مسلمین را از حالت اسلامی خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه این تلاش‌ها از آغاز ادیان الهی و به‌ویژه با بعثت پیامبر اکرم (ص) به اوج خود رسیده است، تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند تا التزام قلبی به دین، نبوت و امامت را از میان ببرند و در مقابل، نظام فکری و رفتاری جامعه را به سمت ارزش‌های خود سوق دهند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با استناد به آیات قرآن کریم افزود: دشمنان هرگز از پیگیری این روند دست برنمی‌دارند مگر اینکه مردم به نظام فکری و رفتاری آنان تن دهند و تابع آنان شوند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اشکال مختلف حمله دشمنان به جامعه اسلامی، تأکید کرد: این تهاجم در عرصه اقتصاد از طریق محاصره و تحریم، در عرصه سیاسی از طریق فتنه‌ها، و در عرصه فرهنگی از طریق ترویج ابتذال و فساد صورت می‌گیرد.

امام جمعه بوشهر با هشدار نسبت به وعده‌های دروغین سران استکبار، گفت: دشمنان با وعده حل مشکلات اقتصادی و رفع تحریم‌ها، سعی در جذب مسلمانان به مسیر خود دارند؛ اما اینها همگی دروغ است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به تجربه تاریخی لیبی یادآور شد: آنان با پذیرش وعده‌های استکبار برای کنار گذاشتن برنامه‌های خود فریب خوردند و در نهایت با جنایات وحشتناک، از میان رفتند.

وی با انتقاد از افرادی که به سمت گرایش‌های غربی حرکت می‌کنند، تصریح کرد: هرگونه تلاش برای تابعیت از دشمن به بهانه رفع مشکلات داخلی، در واقع ظلم به خویشتن و خروج از منظومه اسلامی است.