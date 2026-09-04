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امام جمعه کیاشهر در خطبههای نماز جمعه این شهر با تبیین ابعاد مختلف تقابل جمهوری اسلامی و استکبار جهانی، به تحلیل موضوعات احتمالی آمریکا در منطقه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجتالاسلام والمسلمین نصرت امیدی گیلانی امروز در خطبههای نماز جمعه کیاشهر با تحلیل سیاست تقابل ایران و آمریکا گفت: دنیای امروز، دنیای زور و قدرت است و رئیس دولت تروریستی آمریکا، صلح را نه از طریق گفتوگو، بلکه از مجرای قدرت پیگیری میکند.
وی با بررسی وضعیت نظامی آمریکا در غرب آسیا، دو موضوع تقابل حداقلی (فرسایشی) و تقابل حداکثری را مطرح کرد.
وی در تحلیل موضوع تقابل حداقلی یا فرسایشی گفت: آمریکا به دلیل آسیبهای شدید وارده به پایگاههای نظامی خود در منطقه، هزینههای سرسامآور اقتصادی و عدم تمایل کشورهای حوزه خلیج فارس به گسترش جنگ، در تلاش است تا درگیریها را به صورت «فرسایشی و مستمر» پیش ببرد.
حجتالاسلام والمسلمین نصرت امیدی گیلانی افزود: این رویکرد، مورد تأیید کنگره آمریکا نیز هست تا در رقابتهای انتخاباتی، هزینههای جنگ گسترده را به دوش دولت نیندازند.
امام جمعه کیاشهر در تحلیل موضوع تقابل حداکثری هم هشدار داد: هرچند در بازههای زمانی کوتاه (چند هفته آینده) احتمال درگیری گسترده کمتر است، اما تقابل حداکثری همچنان روی میز است.
وی تصریح کرد: آمریکا به هیچ تعهد بینالمللی، حتی تفاهمنامهها، پایبند نیست؛ نگاه به برخورد آنها با کانادا، کوبا و ونزوئلا نشان میدهد که استکبار تنها به دنبال یکجانبهگرایی و حفظ هژمونی قدرت خود است.
امام جمعه کیاشهر بر این پیمان تأکید کرد که ایران اسلامی با تکیه بر قدرت ملی، نه تنها در برابر زیادهطلبیها کوتاه نمیآید، بلکه محوریت خود را با بیرون راندن آمریکا از منطقه و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی تثبیت خواهد کرد.
حجتالاسلام والمسلمین نصرت امیدی گیلانی در ادامه سخنانش عفاف و حجاب را دژی استوار در برابر تهاجم فرهنگی دانست و گفت: با استناد به اندیشههای امام خمینی (ره)، حجاب و عفاف، تنها تکلیفی شرعی نیست، بلکه زیربنای مقاومت است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت تجمعات شبانه و مردمی تأکید کرد و این اجتماعات را ابزاری کارآمد در دفع فتنهها و ناامنیها دانست.