مصطفی نجفی با نمایشی مقتدرانه در فینال وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم رشته گیولش، به نشان طلای بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ در قرقیزستان دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ به میزبانی قرقیزستان امروز جمعه ۱۳ شهریور در رشته گیلوش مصطفی نجفی از ایران در دیدار پایانی وزن باضافه ۱۰۰ کیلوگرم مقابل نماینده جمهوری آذربایجان قرار گرفت و با برتری ۶ بر یک عنوان قهرمانی و نشان طلای این وزن را از آن خود کرد.

نجفی پیش از رسیدن به فینال حریفانی از کشور‌های آمریکا، هند، بلغارستان و جمهوری آذربایجان را از پیش رو برداشت.

نشان طلای نجفی، سومین طلای کاروان ایران در بازی‌های جهانی عشایر قرقیزستان محسوب می‌شود.