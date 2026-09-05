به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ واژگونی پراید در روستای محمدآباد پل ابریشم ۲ نفر مصدوم ، سقوط از پل پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۶ آرادان به گرمسار ۲ کشته ، واژگونی نیسان در کیلومتر ۱۱۵ محور سبزوار به میامی ۲ مصدوم ، واژگونی پژو ۲۰۶ در کیلومتر ۱۵۵ محور سبزوار به میامی یک کشته و ۳ مصدوم ، تصادف زنجیره‌ای ۵ خودرو ( یک تریلی و ۴ سواری) در کیلومتر ۷۷ محور دامغان به سمنان ۳ مصدوم ، واژگونی سمند کیلومتر ۲۰ محور فولاد محله به شهمیرزاد ۳ مصدوم ، واژگونی پژوپارس در کیلومتر ۲۵ محور سرخه به آرادان ۳ مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۸ محور ایوانکی به شریف آباد یک کشته و ۳ نفر ، انحراف از جاده پژو پارس و برخورد با دو خودرو و دو عابر در کیلومتر ۶۵ محور آزادشهر به شاهرود ۳ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۵۷ محور سمنان به دامغان ۴ مصدوم ، تصادف پراید و ساینا در کیلومتر ۵۹ محور شاهرود به میامی یک مصدوم، انحراف از جاده سمند در کیلومتر ۶۳ محور میامی به سبزوار ۷ مصدوم ، واژگونی پاترول در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به دامغان ۵ مصدوم، تصادف دنا و پراید در کیلومتر ۱۸۰ محور سبزوار به میامی یک مصدوم، واژگونی پراید ۱۱۱ در کیلومتر ۲۰ محور دامغان به شاهرود ۵مصدوم، واژگونی موتورسیکلت در کیلومتر ۱۰ محور دامغان به فولادمحله یک مصدوم، واژگونی مزدا در کیلومتر ۱۸ محور گرمسار به ایوانکی یک مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ تاکسی در کیلومتر ۷۱ محور دامغان به سمنان ۳ مصدوم، تصادف پژوپارس و سمند در کیلومتر ۶۰ محور سرخه به آرادان ۳ مصدوم، واژگونی ساینا در کیلومتر ۷۰ محور آزادشهر به شاهرود ۵ مصدوم، واژگونی ساینا در کیلومتر ۷۰ محور آزادشهر به شاهرود ۵ مصدوم و تصادف تیبا با تریلی در جاده شاهرود - مجن ۳ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.