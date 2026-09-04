در میان این بازی‌ها، عنوانی با نام «ساخت دیوار» (Build the Wall) دیده می‌شود که در آن بازیکنان باید برای مسدود کردن مرز‌ها اقدام به دیوارکشی کنند. همچنین در بازی دیگری با نام «ریو ران» (Rio Run)، کاربران در نقش مأموران گشت مرزی در حاشیه رودخانه «ریو گرانده» ظاهر شده و وظیفه بازداشت مهاجرانی را دارند که قصد ورود به خاک آمریکا را دارند.بازی سومی نیز با نام «خط تأمین» (Supply Line) در این وب‌سایت قرار گرفته که به موضوع تفکیک وعده‌های غذایی مدارس با شعار «آمریکا را دوباره سلامت کنیم» (Make America Healthy Again) می‌پردازد. منتقدان، این اقدام را استفاده ابزاری از پلتفرم‌های رسمی دولتی برای ترویج سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی و عادی‌سازی برخورد با پناهجویان توصیف کرده‌اند.