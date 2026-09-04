جنجال در کاخ سفید؛ بازیهای ویدئویی برای بازداشت مهاجران
دولت ترامپ در اقدامی بیسابقه، مجموعهای از بازیهای ویدئویی برخط را در وبسایت رسمی کاخ سفید راهاندازی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سیانان، وبسایت رسمی کاخ سفید از بخش جدیدی تحت عنوان «آرکید آنلاین کاخ سفید» (White House Arcade) رونمایی کرد. این سکو شامل بازیهای ویدئویی سادهای است که مستقیماً اولویتهای سیاسی و تبلیغاتی دولت دونالد ترامپ را هدف قرار دادهاند.
در میان این بازیها، عنوانی با نام «ساخت دیوار» (Build the Wall) دیده میشود که در آن بازیکنان باید برای مسدود کردن مرزها اقدام به دیوارکشی کنند. همچنین در بازی دیگری با نام «ریو ران» (Rio Run)، کاربران در نقش مأموران گشت مرزی در حاشیه رودخانه «ریو گرانده» ظاهر شده و وظیفه بازداشت مهاجرانی را دارند که قصد ورود به خاک آمریکا را دارند. بازی سومی نیز با نام «خط تأمین» (Supply Line) در این وبسایت قرار گرفته که به موضوع تفکیک وعدههای غذایی مدارس با شعار «آمریکا را دوباره سلامت کنیم» (Make America Healthy Again) میپردازد. منتقدان، این اقدام را استفاده ابزاری از پلتفرمهای رسمی دولتی برای ترویج سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی و عادیسازی برخورد با پناهجویان توصیف کردهاند.