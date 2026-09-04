رئیس جمهور گفت: هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین، صرف تقویت طرح کالابرگ خواهد شد و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جلسه هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد و در آن، آخرین وضع تولید، ذخایر و توزیع بنزین، روند اجرای طرح‌های متنوع آزمایشی در استان‌های مختلف و وضع میزان مصرف سوخت و همچنین اقدامات صورت گرفته و قابل انجام برای افزایش تاب آوری حوزه انرژی به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین ابعاد و نتایج اجرای طرح رزاق با هدف قانونمند کردن فرآیند فروش و عرضه سوخت در مناطق مرزی، به‌صورت آسیب‌شناسانه بررسی و آخرین اوضاع مقابله با قاچاق سوخت، چالش‌های موجود و راهکارهای مؤثر برای مدیریت این پدیده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در حوزه انرژی، به‌ویژه در موضوع بنزین، آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر در نظر گرفتن شرایط و دغدغه‌های مردم است، تصریح کرد: سیاست دولت، مدیریت و کنترل مصرف با استفاده از ابزارها و سیاست‌های عمدتاً غیرقیمتی است و به هیچ عنوان نباید تصمیمات این حوزه به‌گونه‌ای اتخاذ شود که جامعه با رفتارهای ناگهانی و شوک‌آور مواجه شود.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت اقناع و همراه‌سازی جامعه افزود: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت باید با مردم در میان گذاشته شود و اجرای آنها به‌صورت تدریجی و با فراهم کردن الزامات لازم صورت گیرد. اطلاع‌رسانی شفاف، دقیق و به‌موقع به مردم پیش از اجرای هر تصمیم نیز باید به‌طور جدی در دستور کار قرار داشته باشد تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، زمینه اقناع و مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها فراهم شود.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اینکه مردم، محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه انرژی هستند، اظهار داشت: هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین، صرف تقویت طرح کالابرگ خواهد شد و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد.

پزشکیان افزود: مهم‌ترین دغدغه ما، دغدغه مردم است و در تمامی مراحل اجرای برنامه‌ها و تصمیمات، از جمله موضوع سهمیه‌ها و مدیریت استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، باید به‌گونه‌ای عمل شود که نارضایتی و فشار مضاعف بر مردم ایجاد نشود. در هر مرحله که اجرای یک سیاست با مشکل یا چالشی برای مردم مواجه شد، باید موضوع با سرعت بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

رئیس جمهور تأکید کرد: دولت به دنبال تحمیل دستور یا تصمیمی بر مردم نیست و هرجا اجرای یک برنامه با اشکال یا پیامد ناخواسته‌ای مواجه شود، اصلاح آن در دستور کار قرار خواهد گرفت. همراهی مردم و مشارکت آنان در مدیریت مصرف انرژی نیز ضرورتی اساسی برای تضمین پایداری و استمرار خدمت‌رسانی است.

پزشکیان در ادامه بر بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد و پایش هوشمند خودروها و جریان توزیع سوخت باید توسعه یابد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مواجهه با تخلفات، باید ضمن تذکر و آگاهی‌بخشی، منشأ و شبکه‌های اصلی قاچاق شناسایی و برخورد قانونی با عوامل اصلی صورت گیرد؛ زیرا که مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند تمرکز بر منشأ و عوامل ایجادکننده آن است.

پزشکیان همچنین با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه اظهار داشت: دشمنان با استفاده از ابزارهایی همچون جنگ، محاصره و تحریم، به دنبال ایجاد اختلاف، شکاف و آشوب در داخل کشور هستند و ما نیز با تکیه بر وحدت، همدلی، هم‌افزایی و انسجام ملی، این نقشه‌ها را خنثی خواهیم کرد.

در این جلسه همچنین موضوع شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت جایگاه‌ها با هدف افزایش شفافیت در فرآیند توزیع و جلوگیری از قاچاق، اجرای طرح تنوع‌سازی سبد سوخت ناوگان‌های پرتردد با استفاده از سوخت‌های جایگزین از جمله LPG و CNG، اجرای طرح یک روز بدون خودرو برای کارکنان دولت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این نشست تأکید شد اجرای مصوبات و برنامه‌های مدیریت ناترازی انرژی باید با رویکرد مرحله‌ای، مبتنی بر ارزیابی مستمر آثار و پیامدها، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف و با اولویت حفظ آرامش اجتماعی، صیانت از حقوق مردم و استمرار پایدار خدمات انجام شود.