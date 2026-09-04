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مدیرکل مخابرات خوزستان گفت: ۲۴ دکل مخابراتی برای شهرستانهای شوش و کرخه تامین شده که تاکنون ۱۴ دکل به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده روز جمعه در آیین بهرهبرداری از ۲.۲ هزار میلیارد ریال طرح مخابراتی در شوش و کرخه با تاکید بر لزوم گسترش پوشش خدمات ارتباطی بیان کرد: توسعه زیرساختهای ارتباطی شهرستانهای کرخه و شوش در ۲ سال اخیر سرعت گرفته است.
وی با تجلیل از پیگیریهای نماینده مردم شوش و کرخه برای تقویت زیرساختهای ارتباطی این ۲ شهرستان ادامه داد: ۱۴ دکل مخابراتی تاکنون در این ۲ شهرستان طی ماههای اخیر افتتاح شده است و ۱۰ دکل مخابراتی دیگر نیز با تکمیل عملیات نصب، به زودی وارد مدار بهره برداری میشوند.
فلاح زاده با بیان اینکه تقویت زیرساختها و افزایش کیفیت ارتباطی در تمام سطح استان به طور مستمر در حال پیگیری است، اظهار داشت: یک سایت ارتباطاتی جدید نیز طی ۲ هفته آینده در منطقه شوش و کرخه وارد مدار خواهد شد تا بخشی دیگر از نیازهای ارتباطی مردم این مناطق برطرف شود.
در این آیین طرحهای فیبر نوری و همچنین احداث دکلهای همراه اول در شهر شوش، روستای حمزه در بخش مرکزی و روستاهای زعن، عنکوش، رسن و مالحه در بخش فتحالمبین، با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
همچنین چهار دکل مخابراتی به همراه فیبر نوری سایت اداری شهرستان کرخه با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
یکی از طرحهای شاخص، افتتاح نسل جدید دکل مخابراتی همراه اول در روستای حبائیه شهرستان کرخه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال بود. این دکل مخابراتی با بهره گیری از نسل جدیدی از فناوریها، در بهبود کیفیت و پایداری ارتباطات منطقه موثر است.