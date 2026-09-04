مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران با اشاره به حجم بالای پرونده های اوقاف در شهرستان قدس، از راه اندازی سومین دفتر خدمات اوقاف در آینده نزدیک در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید حسن میر کریمی گفت: در سال های اخیر و در راستای استیفای حقوق موقوفه و تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم در این زمینه، دفاتر خدمات اوقاف در استان تهران راه اندازی شده و گسترش این دفاتر در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: در ساختار اوقاف شورایی راهبردی در محدوده شهرستان قدس تشکیل شده و با تفویض اختیارات و حذف فرآیند های پیچیده اداری و همچنین همکاری دستگاه قضایی شهرستان قدس ،روند رسیدگی به پرونده های موقوفات در داخل شهرستان انجام می شود.