رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح راهبردی توسعه باغات در اراضی شیب‌دار استان با تکیه بر مدیریت «آب سبز» خبر داد و تأکید کرد که این طرح ظرفیت ایجاد ۲۰ هزار هکتار باغ دیم جدید را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت بهره‌وری از منابع آبی در شرایط اقلیمی کنونی گفت: مطالعات فنی و کارشناسی صورت گرفته، ظرفیت بالقوه استان را برای توسعه بیش از ۲۰ هزار هکتار باغ دیم در اراضی شیب‌دار تأیید کرده است.

بهرامی با ارائه آماری از وضعیت موجود باغات استان افزود: در حال حاضر ۵۱ هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که سالانه۲۶۱ هزار تن محصول تولید می‌کنند؛ در این میان، کشت بادام با اختصاص ۲۳ هزار هکتار از اراضی و تولید ۳۶ هزار تن محصول، جایگاه نخست کشور را برای استان به ارمغان آورده است که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در حوزه باغبانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، استفاده از «آب سبز» (رطوبت حاصل از بارندگی تا سقف ۶۰۰ میلی‌متر) را راهکاری کلیدی و هوشمندانه در مدیریت منابع آبی دانست و گفت: اجرای موفق این طرح منوط به مطالعات دقیق خاک‌شناسی، انتخاب گونه‌های سازگار با اقلیم منطقه و اجرای عملیات آبخیزداری جهت پیشگیری از فرسایش خاک است که به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.