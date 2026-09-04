آیت الله ناصری : امروز آمریکا با آن همه توان نظامی و همه کشور‌های خلیج فارس در برابر ایران درمانده و متحیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت الله ناصری با اشاره به وقایع شکست آمریکا درصحرای طبس و دفاع مقدس افزود: خداوند و امام زمان همیشه به این انقلاب و به این حرکت رضایت داشته و کمک کرده‌اند و جوانان ما در برابر توان و تجهیزات بالای دشمن پیروز می شدند.



امام جمعه یزد افزود: امروز هم آمریکا با آن همه توان نظامی و قدرتی که دارد و همه کشور‌های خلیج فارس در برابر ایران درمانده و متحیر شده‌اند.



نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه ما امروز در دنیا سربلندیم گفت: امروز همه دارند امریکا و ترامپ را به خاطر حمله به ایران ملامت می‌کنند و همه ایران را به خاطر ایستادگی در برابر امریکا تحسین می‌کنند.

خطیب نماز جمعه یزد با تاکید بر شناخت دشمن و توطئه‌های ان‌ها افزود: امروز باید همه متحد باشیم و دست در دست هم بدهیم و مشکلات را حل کنیم.



آیت الله ناصری با تاکید بر پیروی از دستورات رهبر شهید گفت: ایشان همیشه به توحید و خودکفایی تاکید داشتند و ما می‌توانیم بدون اتکا به نفت به فکر توسعه کشور باشیم و باید با برنامه ریزی برای مشکلات راه حل بدهیم



امام جمعه یزد تعاون را یکی از موارد موکد رهبر شهید انقلاب دانست و افزود: امروز تعاون می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند.



نماینده ولی فقیه در استان افزود: آن‌هایی که از ترس نان و اب بچه دار نمی‌شوند خیلی اشتباه می‌کنند و اینها سوء ظن به خداست در حالی که خدا هست و با ماست و روزی دهنده خداست.

خطیب نماز جمعه یزد خاطرنشان کرد: در مقابل دشمن نباید اظهار ضعف و ناتوانی کرد بلکه باید پایداری کرد تا تحریم‌های دشمن بی اثر شود.



آیت الله ناصری به سفارشات اخیر رهبر انقلاب اشاره کرد و بر اقتدار و توانمندی در برابر دشمن تاکید کرد.



امام جمعه یزد اتحاد مسلمان را از دیگر سفارشات رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: همه مسلمانان باید متحد شوند و موضع ما در برابر دشمن باید اتحاد باشد.



نماینده ولی فقیه در استان اهمیت مسایل فرهنگی را خاطرنشان کرد و گفت: همه ما در برابر مسایل فرهنگی مسئولیم و برای حفظ دین و اعتقاد بچه‌ها و جامعه مان باید مسایل فرهنگی را در نظر بگیریم.

خطیب نمازجمعه یزد یکی از حربه‌های امروز دشمن را تهمت به مسئولان دانست و گفت: در این خصوص باید همه حواس مان جمع باشد و همه پیرو و مطیع رهبر باشیم.