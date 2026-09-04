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۵ هزار متر از مراتع اصفهانک علیا از توابع بخش چنارود شهرستان چادگان در آتش سوخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان از مهار کامل حریق مراتع روستای اصفهانک علیا خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه ۵ هزار متر مرتع از بین رفت.
سرهنگ علی صادقی تاکید کرد: این حریق که ساعتروز گذشته اتفاق افتاد با تلاش نیروهای یگان حفاظت، رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان و همیاران طبیعت پس از ۱۳ ساعت بهطور کامل اطفاء شد.
وی ادامه داد: حضور بهموقع اداره منابع طبیعی و همیاران طبیعت منطقه نقش بسزایی در جلوگیری از گسترش آتش داشت.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان افزود: طبق بررسیهای اولیه، حدود پنج هزار مترمربع از مراتع دچار حریق شده و علت وقوع حادثه در دست بررسی است.
روستای اصفهانک علیا از توابع بخش چنارود شهرستان چادگان است.