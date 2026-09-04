به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان از مهار کامل حریق مراتع روستای اصفهانک علیا خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه ۵ هزار متر مرتع از بین رفت.

سرهنگ علی صادقی تاکید کرد: این حریق که ساعتروز گذشته اتفاق افتاد با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت، رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان و همیاران طبیعت پس از ۱۳ ساعت به‌طور کامل اطفاء شد.

وی ادامه داد: حضور به‌موقع اداره منابع طبیعی و همیاران طبیعت منطقه نقش بسزایی در جلوگیری از گسترش آتش داشت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان افزود: طبق بررسی‌های اولیه، حدود پنج هزار مترمربع از مراتع دچار حریق شده و علت وقوع حادثه در دست بررسی است.

روستای اصفهانک علیا از توابع بخش چنارود شهرستان چادگان است.