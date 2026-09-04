امام جمعه بخش گلستان: مسئولان با عمل و بیان مقتدرانه دشمن را ناامید کنند
امام جمعه بخش گلستان شهرستان بهارستان در خطبه های نماز امروز با اشاره به توصیهها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تشخیص دقیق نقشه میدان، گفت: عرصه رسانه، میدان بیان قدرت و عرصه مدیریت، محل رفع چالشها و کاستیهاست و مسئولان باید این دو عرصه را بهدرستی بشناسند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
حجتالاسلام سید سجاد موسوی با تأکید بر ظرفیتهای فراوان کشور افزود: ایران اسلامی از منابع خدادادی، نیروهای مؤمن و انقلابی، جوانان تحصیلکرده و استعدادهای درخشان برخوردار است و مسئولان باید با استفاده از این ظرفیتها و تشکیل کارگروههای تخصصی، برای حل مشکلات بهویژه در حوزه اقتصادی تلاش کنند.
امام جمعه بخش گلستان خاطرنشان کرد: ابراز ناتوانی در برابر دشمن و مواضعی که شائبه سازش یا تسلیم داشته باشد، موجب ناامیدی جامعه و افزایش امید دشمن برای دستیابی به اهدافش خواهد شد.
حجتالاسلام موسوی تأکید کرد: مسئولان باید هم در میدان عمل و هم در عرصه بیان، با تکیه بر حضور مردم و توانمندی نیروهای مسلح مقتدر کشور، دشمن را ناامید کنند و اجازه ندهند سخنان و مواضع ضعیف از سوی مسئولان، زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.