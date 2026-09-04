امام جمعه بخش گلستان: مسئولان با عمل و بیان مقتدرانه دشمن را ناامید کنند

امام جمعه بخش گلستان شهرستان بهارستان در خطبه های نماز امروز با اشاره به توصیه‌ها و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تشخیص دقیق نقشه میدان، گفت: عرصه رسانه، میدان بیان قدرت و عرصه مدیریت، محل رفع چالش‌ها و کاستی‌هاست و مسئولان باید این دو عرصه را به‌درستی بشناسند.