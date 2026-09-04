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امامجمعه بوکان با اشاره به هفتهٔ وقف و اهمیت این سنت حسنه گفت: مردم با ترویج این سنت حسنه، بخشی از داشتههای خود را برای باقیاتالصالحات وقف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی، امامجمعه بوکان، در خطبههای این هفته با اشاره به هفتهٔ وقف، قناعت را کلید سربلندی دنیا و آخرت دانست و با استناد به آیات قرآن و روایات، بر اولویتبندی نیازها، پرهیز از چشمداشت به داشتههای دیگران و حفظ حرمت در خانواده تأکید کرد.
ماموستا عباس احمدی به تبیین جایگاه این سنت الهی در عمران جامعه و ماندگاری نیکیها پرداخت و سپس موضوع «قناعت» را محور اصلی سخنان خود قرار داد.
امامجمعه بوکان در ادامه به سفارش قرآن به مقایسه نکردن خود با افراد بالادست اشاره کرد و گفت: «خداوند به پیامبر میفرماید هرگاه خواستی از کسی الگو بگیری، به پایینتر از خود نگاه کن تا مایهٔ امید و شکرگزاریات شود؛ چراکه در هر جایگاهی که باشی، کسانی هستند که از تو فروترند و این نگاه، روح قناعت را در انسان زنده میکند.
وی در ادامه بر ضرورت رعایت حرمتها در خانواده تأکید کرد و هشدار داد: «اگر میان فرزندان تبعیض قائل شوید یا حرمت بزرگترها نگهداری نشود، حتی با صد سال عبادت، برکت از خانواده رخت برمیبندد؛ اما خانهای که در آن صفا و صمیمیت باشد، خداوند همان فقر ظاهری را به بینیازی باطنی تبدیل میکند.
وی در ادامه به روایت اسکندر مقدونی اشاره کرد وگفت: «اگر اسکندر جهانی نیز باشی، یک روز باید بمیری» پس نمازگزاران بایستی به داشتههای خود قانع باشند و ارزش لحظات زندگی و آرامش خانواده را بالاتر از هر ثروتی بدانند و در آستانهٔ هفتهٔ وقف، با ترویج این سنت حسنه، بخشی از داشتههای خود را برای باقیاتالصالحات وقف کنند.