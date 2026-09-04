خطیب موقت نماز جمعه قزوین، ضمن تاکید بر روایت قدرت در برابر جنگ روانی دشمن گفت: در شرایط فعلی، باید مقاومتِ خود را به یکدیگر تکیه دهیم تا قدرت ملی جمهوری اسلامی در برابر فشار‌های دشمن حفظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام خضری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین با اشاره به ضرورتِ پرهیز از انتشارِ عمومی ضعف‌ها در فضای رسانه‌ای، تصریح کرد: نقص‌ها و کمبود‌ها باید در مجامع تخصصی و برای برنامه‌ریزیِ حل‌مسئله مطرح شوند، اما بیانِ صادقانه ضعف‌ها در انظار عمومی، آن‌هم در شرایطی که دشمن با شنودِ دقیق، در پیِ کاهشِ روحیه مردم است، بازی در زمین دشمن محسوب می‌شود. ما موظفیم روایتِ قدرت کنیم، نه روایتِ ضعف.

وی، افزود:اگر در مسئله اقتصاد با چالش و اختلالی مواجه باشیم، قطعاً متوقف نخواهیم شد؛ چرا که در حوزه‌های دیگر، یعنی قدرتِ نظامی، قدرتِ میدان، حمایتِ مردم و اراده‌ی ملی، این حرکتِ نورانی را به جلو می‌رانند. حضورِ مردم در صحنه و در خیابان‌ها، موتورِ محرکه‌ای است که به سایر بخش‌ها از جمله اقتصاد، قدرتِ پرواز و بقا می‌بخشد.

حجت‌الاسلام خضری با تأکید بر اینکه مقاومت، یک فعلِ جمعی است، خاطرنشان کرد: صبرِ فردی کافی نیست و باید مقاومت‌هایمان را به هم تکیه دهیم. میدانِ نظامی به حضور مردم در خیابان تکیه می‌کند و اقتصاد به این اراده‌ها دلگرم می‌شود و کسی که در عرصه حضور دارد و پرچم مقاومت را بالا نگه داشته، حتی با سکوتِ خود، به دیگران پیامِ ایستادگی می‌دهد.



حجاب، مانعی در برابر فروپاشی اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین خضری، خطیب موقت نماز جمعه قزوین، با تبیین مفهوم قرآنی مرابطه (مرزبانی)، ضمن تجلیل از ایثارگری‌های مرزبانانِ ایران اسلامی در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی، گفت: امروز «مرز» تنها به یک جغرافیای محدود نیست؛ بلکه خانه‌ها، اعتقادات و حریم خانواده، مرز‌های حیاتی ما در جنگ تمدنی هستند.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به خاطراتِ حضورش در میان رزمندگانِ مرزبان در غرب کشور و جنوب (جزیره هرمز)، تصریح کرد: اینکه جوانی در گرمای طاقت‌فرسای هرمز و با هزینه شخصی، داوطلبانه درخواستِ تمدیدِ مدتِ حضور در مأموریت می‌دهد، نشان‌دهنده عمقِ فرهنگِ مرزبانی در نسل جوان ماست.

وی با تأکید بر اینکه علما وظیفه «مرزبانی اعتقادی» را بر عهده دارند، افزود: در برابر انبوه شبهات، نهاد روحانیت باید از خطوطِ اعتقادیِ جامعه صیانت کند و همچنین، بانوان و مادران به عنوان مرزبانانِ حریمِ خانواده، نقشی کلیدی در حفظِ هویت و امنیتِ اجتماعی دارند.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به مسئله حجاب، آن را نه صرفاً یک حکم شرعی، بلکه یک دکترینِ امنیتی برای حفظِ خانواده دانست و اظهار داشت: منطقِ حجاب، پیشگیری از فاجعه‌ای است که غرب با ولنگاریِ فرهنگی تجربه کرده و ما باید به دور از برخورد‌های کلیشه‌ای، آگاهی‌بخشی کنیم و بگوییم که در تجربه غرب، بیشترین آسیب متوجه زنان بوده است و دفاع از حجاب، در واقع دفاع از حقوق زن و امنیتِ روانیِ خانواده‌های ایرانی است.

ضرورت «روایتِ قدرت» در جنگ رسانه‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین خضری، خطیب موقت نماز جمعه قزوین، با بازخوانی آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل‌عمران، مفهوم «صبر» را فراتر از تحملِ انفعالی دانست و تأکید کرد: در منظومه فکری امام انقلاب و آموزه‌های قرآنی، «صبر» به معنای ایستادگی فعال، مقاومتِ هدفمند و حراستِ همه‌جانبه از نعمت‌های الهی است.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به حزب‌الله لبنان، جهاد و مقاومت را تنها راهِ برون‌رفت از ظلمِ استکبار و صهیونیسم برشمرد و اظهار داشت:تنگه هرمز برای ملت ایران یک نعمت و گنجینه راهبردی است و این نعمت، ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست و مراقبت از آن، نه جنگ‌طلبی، بلکه صیانت از حقی است که خداوند به ما اعطا کرده است.

وی با استناد به خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه، در خصوص عواقب تسلط یافتن دشمن بر اراده ملت، هشدار داد و تصریح کرد: کسی که اجازه دهد دشمن بر او مسلط شود، در واقع ضعفِ درونیِ خود را به نمایش گذاشته است. طبق کلام امیرالمؤمنین (ع)، تسلیمِ در برابر دشمن، نتیجه‌ی ضعفِ قلب و ناتوانی در مدیریتِ چالش‌هاست.

حجت‌الاسلام خضری در ادامه، به «جهادِ تبیین» و «روایت‌گری» اشاره کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های امروز، تلاش برای روایتِ صحیحِ قدرت و قوتِ جمهوری اسلامی است که طبق تأکید امام انقلاب، ما نباید با بزرگ‌نماییِ نقص‌ها یا پنهان‌کردنِ توانمندی‌ها، به دشمن سیگنالِ ضعف بدهیم. تبیینِ دستاورد‌ها و روایتِ قدرت، وظیفه‌ی همگانی در این جنگِ ترکیبی است.



قرآن؛ نقشه راهبردی جمهوری اسلامی در جنگ تمام‌عیار تمدنی/ دشمن در اوج استیصال است

خطیب موقت نماز جمعه قزوین، با بیان اینکه قرآن کریم فراتر از یک کتاب برای خلوت‌های معنوی، «نقشه راهبردی» و کتاب شب عملیاتِ جبهه حق در جنگ تمدنی است، تأکید کرد: در این شرایط حساس، قرآن بهترین کد‌ها و مسیر را برای پیروزی در اختیار ما می‌گذارد.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به خوی وحشی‌گری دشمنان در هدف قرار دادن غیرنظامیان، مدارس و مجالس عروسی، تصریح کرد: این رفتار‌های غیرانسانی، نه نشانه قدرت، بلکه نماد بارز ضعف، استیصال و شکستِ دشمن در برابر نیرو‌های مسلح و مقاومتِ ملت ایران است و دشمنی که توافقات را کاغذپاره می‌خواند و اکنون با بحران هویت و شکست در میدان‌های منطقه مواجه است، به جای جنگِ مردانه، به اقدامات ایذایی و تروریستی پناه آورده است.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به اعترافات محافل رسانه‌ای و نظامی غرب مبنی بر تغییر موازنه قدرت در غرب آسیا به نفع ایران، افزود: اینکه امروز مرجعیتِ رسانه‌ایِ برخی کشور‌های غربی به سمت دیدگاه‌های ایران متمایل شده و اسرائیل در دنیا به نماد ننگ تبدیل شده است، یک پیروزی راهبردی برای ملت ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آیه ۲۰۰ سوره مبارکه آل‌عمران به عنوان فرمولِ قرآنیِ رستگاری و پیروزی، اظهار داشت: قرآن کریم برای عبور از این جنگ تمدنی، نسخه روشنی دارد و تکیه بر صبر (که بیش از یکصد بار در قرآن بر آن تأکید شده)، رباط و پاسداری از مرز‌های حق، و رعایت تقوای الهی، تضمین‌کننده پیروزی قطعی جبهه مقاومت در برابر هجمه‌های اقتصادی و سیاسی دشمن است.



تأکید خطیب جمعه قزوین بر لزوم هوشیاری عمومی در برابر آسیب‌های فرهنگی و حفظ انسجام ملی به عنوان رکن اصلی مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین خضری، خطیب موقت نماز جمعه قزوین، با هشدار نسبت به پیامد‌های مخرب «ولنگاری فرهنگی»، حفظ انسجام ملی را زیرساخت اصلی مقاومت در برابر دشمنان دانست و بر محوریت «امام جامعه» در اتحاد ملی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام خضری در خطبه‌های نماز جمعه امروز، با تبیین آسیب‌های ناشی از ترویج سبک زندگی غربی و فضای ولنگاری، تصریح کرد:متأسفانه برخی تصور می‌کنند آسیب‌های فرهنگی تنها محدود به ظواهر است، اما باید واقعیت‌های تلخ اجتماعی را به جامعه تبیین کرد که نتیجه‌ی رهاسازی فرهنگی و بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی، در نهایت به فروپاشی بنیان خانواده و بروز جنایات تلخ اجتماعی منجر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه «تبیین پیامدها» وظیفه‌ای همگانی است، افزود:نباید تصور کرد که دغدغه‌مندی نسبت به قانون حجاب تنها مختص قشر خاصی از جامعه است و همه اقشار جامعه، فارغ از نوع پوشش، باید نسبت به خطرات ناشی از ولنگاری آگاه باشند؛ چرا که امنیت روانی جامعه، حقوق زن و سلامت خانواده، خط قرمزی است که باید همگی برای حفظ آن تلاش کنیم.

خطیب جمعه قزوین با اشاره به ضرورت مداخله دستگاه‌های مسئول و تنویر افکار عمومی توسط مردم، تأکید کرد که ظاهر فریبنده فضای ولنگار، باطنی متزلزل و ویرانگر دارد که باید از طریق آگاهی‌بخشی، جامعه را در برابر آن بیمه کرد.

حجت‌الاسلام خضری در بخش دیگری از سخنان خود، «انسجام ملی» را لازمه‌ی هرگونه مقاومت موفق دانست و گفت:جامعه‌ای که دچار تشتت و پراکندگی باشد، قدرت ایستادگی نخواهد داشت که امام انقلاب همواره بر «اتحاد مقدس» تأکید داشته‌اند، چرا که انسجام زیرساختِ اقتدار است.

وی، محور اصلی این اتحاد و انسجام را «امام جامعه» دانست و خاطرنشان کرد:در مسیر مبارزه و مقاومت، هیچ‌کس در عرض امام جامعه محور وحدت نیست. انسجام ملی حول محور ولی فقیه، تنها راه عبور موفق از تهدید‌ها و تضمین‌کننده آینده درخشان برای کشور است.



مفهوم مرزبانی تنها محدود به جغرافیا نیست/ ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ اعتقادی

خطیب موقت نماز جمعه قزوین، ضمن تبیین مفهوم قرآنی «مرابطه» (مرزبانی)، تأکید کرد: مرزبانی در نظام اسلامی صرفاً به حفاظت از مرز‌های جغرافیایی محدود نمی‌شود، بلکه امروز دفاع از مرز‌های اعتقادی و حریم خانواده، اولویتی راهبردی است.

حجت‌الاسلام خضری با اشاره به ایثارگری‌های مدافعان امنیت در مناطق سخت‌گذر غرب کشور و حراست شبانه‌روزی آنان در جزایر جنوبی به‌ویژه تنگه هرمز، آنان را مصداق بارز «مرابطون» دانست و گفت: این نیرو‌های خدوم در سخت‌ترین شرایط اقلیمی، با کمترین امکانات از امنیت کشور حراست می‌کنند و شایسته تقدیر و دعای خیر ملت هستند.

خطیب جمعه قزوین در ادامه با بسط مفهوم مرزبانی به عرصه‌های اجتماعی، تصریح کرد:همان‌طور که مرزبانان از خاک کشور دفاع می‌کنند، علما و روحانیون نیز وظیفه دارند از مرز‌های فکری و اعتقادی جامعه در برابر هجمه شبهات محافظت کنند و همچنین در نهاد خانواده، بانوان و مادران به عنوان مرزبانان اصلی، نقشی اساسی در حفظ سلامت و استحکام کانون خانواده دارند.

وی در بخشی از سخنان خود به مسئله حجاب با نگاهی راهبردی پرداخت و افزود: منطق صحیح در مواجهه با این مسئله، شناسایی تهدید‌های آینده است. باید به جامعه نشان داد که الگو‌های غربی در پوشش و سبک زندگی، چه هزینه‌های سنگینی را بر جوامع غربی تحمیل کرده و چه ظلمی به جایگاه و کرامت زن روا داشته است.

حجت‌الاسلام خضری خاطرنشان کرد:تبیین پیامد‌های ولنگاری و ترویج سبک زندگی غربی، یک وظیفه همگانی است. هدف از طرح این مباحث، نه اعمال محدودیت، بلکه صیانت از حقوق، امنیت و کرامت بانوان است تا در مسیر آسیب‌های ناشی از فرهنگ بیگانه قرار نگیرند.



جنگ‌های امروز، ادامه راهبرد دشمن برای ایجاد ترس و ناامیدی است

خطیب موقت جمعه قزوین با تبیین راهبرد «غارات» در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع)، جنگ‌های نوین امروز را از همان جنسِ جنگ نرم و ایذایی توصیف کرد و بر ضرورت «شناخت تهدیدات آینده» برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ تاریخی تأکید نمود.

حجت‌الاسلام خضری، با اشاره به کتاب «الغارات» اثر مرحوم ثقفی، به تبیین سیاست‌های نظامی دشمن در صدر اسلام پرداخت و اظهار داشت:معاویه با تغییر استراتژی نظامی خود، به جای رویارویی در جنگ‌های بزرگ، به حملات ایذایی و پی‌درپی روی آورد تا با ایجاد خوف و ناامنی، روحیه یاران امیرالمؤمنین (ع) را تضعیف کرده و نگاه مردم را نسبت به جبهه حق تغییر دهد.

وی با بیان اینکه جنس تهدیدات امروز نیز با آن دوران شباهت‌های راهبردی دارد، تصریح کرد:امروز نیز شاهد حملاتی هستیم که در آن دشمن بدون رویارویی مستقیم و مردانه، از فاصله‌های دور و با تکیه بر ابزار‌های هوایی و تکنولوژیک، مدارس و محل‌های تجمع غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد. این نوع عملیات که هدف اصلی آن تسخیر ذهن و ایجاد یأس در جامعه است، همان منطق «غارات» معاویه را دنبال می‌کند.

خطیب جمعه قزوین تفاوت اصلی شرایط امروز با دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) را «حضور هوشمندانه و ایستادگی مردم» دانست و افزود: در دوران کوفه، مردم با بی‌تفاوتی و راحت‌طلبی، پیامد کوتاهی‌های خود را دیدند و اگر مردم کوفه در برابر غارات معاویه ایستادگی کرده بودند، تاریخ مسیر دیگری را طی می‌کرد.

حجت‌الاسلام خضری با تأکید بر لزوم برخورداری از «عقل راهبردی» بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، هشدار داد:اگر از حوادث گذشته عبرت نگیریم و تهدیدات پیش‌رو را نشناسیم، دچار تهدیدات ناشناخته خواهیم شد و همان‌طور که مردم کوفه در آن روزگار تصور نمی‌کردند که بی‌تفاوتی‌شان به فاجعه کربلا منجر شود، امروز نیز هرگونه غفلت از تهدیدات آینده می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای امت اسلامی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مداخله به‌موقع در برابر تهدیدات، از ویژگی‌های مؤمنانِ دارای عقل راهبردی است که اجازه نمی‌دهند دشمن با سیاست‌های ایذایی، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهد.



شناسایی و مداخله در تهدیدات آینده، نشانه عقل واقعی است

خطیب موقت نماز جمعه استان قزوین، بر ضرورت برخورداری از «عقل راهبردی» و شناسایی زودهنگام تهدیدات برای پیشگیری از بحران‌های آتی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام خضری، با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، به تبیین مفهوم عقل در اسلام پرداخت و اظهار داشت:عاقل‌ترین انسان‌ها کسانی هستند که دارای نگاه راهبردی بوده و قادر به شناسایی تهدیدات آینده هستند. برخلاف نگاهی که تنها به لحظه و رویداد‌های جاری محدود می‌شود، عقل راهبردی به معنای درک فرآیند‌ها و پیش‌بینی پیامد‌های اقدامات است.

وی در ادامه با ارائه مثال‌های ملموس در حوزه سلامت، خاطرنشان کرد که انسان عاقل با شناسایی علائم اولیه بیماری و مداخله به‌موقع، از بروز مخاطرات بزرگتر جلوگیری می‌کند.

حجت‌الاسلام خضری همچنین با اشاره به خطا‌های تاریخی، از جمله عملکرد مردم کوفه، هشدار داد که عدم توجه به تهدیدات آینده و کوتاهی در مبارزه با ناهنجاری‌ها، می‌تواند منجر به پیامد‌های جبران‌ناپذیری شود. وی افزود: اگر انسان‌ها با نگاه راهبردی به حوادث بنگرند و از سهل‌انگاری و راحت‌طلبی پرهیز کنند، می‌توانند از وقوع بحران‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری نمایند.