امام جمعه باروق آذربایجان غربی گفت: دشمنی آمریکا با ایران صرفاً به مسئله هسته‌ای محدود نمی‌شود و به دنبال تسلیم ایران است و اتفاقا همین قدرت هسته‌ای یکی از عوامل بازدارندگی ما در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه باروق، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: تقوا صفتی درونی است که نمود و ظهور آن باید در رفتار انسان نمایان شود و تقوای درون در تک‌تک کردار و اعمال انسان خود را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا کبیری با اشاره به خطبه متقین امام علی (ع) افزود: امیرالمؤمنین (ع) در بیان ویژگی‌های انسان‌های متقی، نخستین خصلت را تقوای زبان عنوان می‌کند. شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان، زبان او باشد و چنان‌که در احادیث نیز آمده است، انسان زیر زبان خود نهفته است.

امام جمعه باروق ادامه داد: انسان متقی در گفتار خود مردم را جذب می‌کند، کسی را آزار نمی‌دهد، از تهمت و افترا پرهیز می‌کند و با زبان خود موجب خوشحالی دیگران می‌شود.

حجت‌الاسلام کبیری همچنین با اشاره به موضوع پوشش به‌عنوان یکی دیگر از جلوه‌های تقوا گفت: انسان متقی در پوشش خود اعتدال را رعایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نه شأن او کاسته شود و نه با نوع پوشش خود انگشت‌نما شود. انسان متقی، خوش‌پوش و آراسته است.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت حجاب و قوانین مربوط به پوشش تصریح کرد: اگر قرار بر رعایت حجاب اصیل اسلامی باشد، باید موازین آن به‌طور کامل رعایت شود. البته بحث ما در اینجا رعایت قانون است؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشور‌های جهان نیز قوانینی در زمینه نحوه پوشش وجود دارد.

امام جمعه باروق خاطرنشان کرد: حیا و حرمت انسان با برهنگی از بین می‌رود و الحمدلله در باروق با مشکل ابتذال در پوشش مواجه نیستیم. به‌ویژه مدیران و مسئولانی که مسئولیت اجتماعی دارند، باید در این زمینه الگو باشند و نباید دچار بدپوششی شوند.

حجت‌الاسلام کبیری در ادامه با اشاره به سومین ویژگی انسان متقی از منظر امام علی (ع) گفت: تواضع از دیگر ویژگی‌های انسان متقی است. انسان باتقوا با تواضع رفتار و حرکت می‌کند و قرآن نیز انسان را از تکبر و برتر دانستن خود نسبت به دیگران نهی کرده است. مالک اشتر، یار امیرالمؤمنین (ع)، نیز به تواضع و فروتنی شهرت داشت.

امام جمعه باروق: نباید به دشمن گرا داد

امام جمعه باروق در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به تحولات منطقه و دشمنی آمریکا اظهار کرد: آمریکای جنایتکار بار دیگر دشمنی خود با مردم عادی را نشان داد و بمباران جشن عروسی در جنوب کشور، نمونه دیگری از این جنایات بود. این ضایعه را به مردم تسلیت می‌گویم؛ هرچند نیرو‌های مسلح کشورمان پاسخ این اقدام را دادند.

وی در واکنش به برخی گفته‌ها درباره پایان دادن سریع‌تر به جنگ گفت: برخی می‌گویند باید جنگ را زودتر تمام کنیم، اما مگر ما جنگ را آغاز کرده‌ایم که بخواهیم آن را تمام کنیم؟ دشمن آغازگر حمله بود و رهبر و سرداران ما را به شهادت رساند و همواره به دنبال تسلط بر ایران است.

حجت‌الاسلام کبیری با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن افزود: برخی ساده‌لوحانه یا مغرضانه تصور می‌کنند با واگذاری انرژی هسته‌ای، آمریکا با ما صلح خواهد کرد؛ در حالی که دشمنی آمریکا با ایران صرفاً به مسئله هسته‌ای محدود نمی‌شود و اتفاقا همین قدرت هسته‌ای یکی از عوامل بازدارندگی ما در برابر زیاده‌خواهی‌های استکبار است.

امام جمعه باروق ادامه داد: اگر در برابر آمریکا ایستادگی نکرده بودیم، ممکن بود سرنوشت کشور به گونه دیگری رقم بخورد و از پیشرفت، علم و فناوری فاصله بگیریم. دشمن به دنبال تسلیم ایران است و نباید در این زمینه ساده‌انگاری کرد.

وی همچنین با اشاره به تغییر رویکرد کشور در حوزه نظامی اظهار کرد: الحمدلله با آمدن سرلشکر رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، رویکرد نظامی کشور تهاجمی‌تر شد.

کبیری در پایان تأکید کرد: نباید به دشمن گرا داد؛ نباید با بیان نقاط ضعف، طمع دشمن را بیشتر کرد. مسئولان و مردم باید با قدرت، روحیه و اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کنند.