یک سناتور آمریکایی با انتقاد از پنتاگون درباره حمله به غیرنظامیان، تحقیق کامل و پاسخگویی وزیر جنگ آمریکا درباره حمله موشکی به یک مراسم عروسی در جنوب ایران را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریس ون هولن سناتور دموکرات آمریکایی در واکنش به حمله آمریکا به یک جشن عروسی در سیریک در جنوب ایران، تحقیق کامل و پاسخگو کردن عاملان آن را خواستار شد و از رویکرد پیت هگزث وزیر جنگ آمریکا در قبال تلفات غیرنظامیان انتقاد کرد.

ون هولن در پیامی در فضای مجازی نوشت: «هگزث تلفات غیرنظامیان را موضوعی فرعی تلقی می‌کند، نیرو‌های مسئول جلوگیری از این تلفات را کاهش می‌دهد و به نبودِ "قواعد احمقانه درگیری" افتخار می‌کند.»

وی با اشاره به حمله هوایی آمریکا به شهر بندری کوهستک در شهرستان سیریک استان هرمزگان افزود: «باید درباره این حمله تحقیقات کاملی انجام شود و مسئولان آن پاسخگو شوند. همچنین باید همین حالا به این جنگ فاجعه‌بار پایان دهیم.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که حمله هوایی آمریکا به یک ساختمان مسکونی محل برگزاری مراسم عروسی در کوهستک، دست‌کم ۵ کشته و ۶۷ زخمی بر جای گذاشت.