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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
آیا توافق قضایی متا در آمریکا، نحوه تنظیمگری شبکههای اجتماعی در سنگاپور را تغییر خواهد داد؟
مالزی خواستار اقدام قاطعتر «آسه آن» در برابر پدیده مه دود است، اما این بلوک با موانع همیشگی روبروست
ویتنام به دلیل قاچاق مواد مخدر ۱۱ نفر را به مرگ محکوم کرد و ۲۰۰ نفر را زندانی کرد
تشدید تنشهای جنگی آمریکا ایران، نگرانیها را نسبت به شمار تلفات غیرنظامیان افزایش میدهد
• بانکوک پست
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا میگوید جنگ ایران، «جنگ» نیست
علیرغم تهدیدهای ترامپ، ایران به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد
• نیو استریت تایمز
لبنان نخستین زندانی از پنج نفری که قرار است توسط اسرائیل آزاد شوند را تحویل گرفت
۵۶ گروه آمریکایی از کنگره خواستند بند مربوط به روابط نظامی با اسرائیل را حذف کند
قمار ترامپ بر سر جنگ با ایران، سیاست را بر صلح مقدم میشمارد
• تمپو اندونزی
پرابوو برای توسعه ۱۳۸ بلوک انرژی در اندونزی، به سراغ شرکتهای روسی میرود
• آوانی اینترنشنال
گزینههای ایران برای تلافی در صورت از سرگیری جنگ علنی با ایالات متحده چیست؟
• اج مالزی
نفت به دلیل ریسکهای ناشی از جنگ ایران، در مسیر ثبت بیشترین رشد هفتگی از ماه ژوئیه قرار گرفت
• استرو اوانی
ترامپ کشورهایی را که به ایران سلاح میفروشند، به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی تهدید کرد
آمریکا از ایران خواست به حمله به کشتیها در تنگه هرمز پایان دهد
ایران یک رادار دفاع موشکی آمریکا به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار را در اردن منهدم کرد
ایران در مدت ۱۱ روز، بیش از ۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرد
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازتا»
در اوکراین، یکی از نیروهای لژیون بینالمللی نیروهای مسلح اوکراین دو شهروند آمریکایی را به قتل رساند.
حمله نیروهای اوکراینی یک اثر میراث فرهنگی در استان زاپروژیا را تخریب کرد.
در پی حمله پهپادی به سوچی و سیریوس، بخشی از یک انبار نفت دچار آتشسوزی شد.
الکساندر نواک: بیشتر جایگاههای سوخت مستقل در روسیه همچنان سوخت مورد نیاز خود را دریافت میکنند.
آنتون کوبیاکوف: در مجمع اقتصادی شرق ۲۰۲۶، ۳۱۸ توافقنامه به ارزش نزدیک به ۷ تریلیون روبل امضا شد.
«وزگلیاد»
پدافند هوایی روسیه از ابتدای روز ۳۵ پهپاد را در مسیر نزدیک شدن به مسکو سرنگون کرده است.
عمان پیشنهاد ایران برای دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را رد کرد.
آرژانتین قصد دارد مجازاتها برای استخراج نفت در نزدیکی جزایر مالویناس را تشدید کند.
ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد نمایندگان آمریکا بهزودی به کییف سفر خواهند کرد.
ویاچسلاو لبدف، رئیس دیوان عالی روسیه، وارد هند شد.
«ایزوستیا»
ولادیمیر پوتین گفت روند توسعه مشارکت راهبردی روسیه و چین همچنان رو به پیشرفت است.
سرویس امنیت فدرال روسیه (ФСБ) در نزدیکی کراسنوآرمیسک یک مخفیگاه نیروهای اوکراینی حاوی سلاحهای خارجی کشف کرد.
الکساندر نواک گفت روسیه و چین در حال همکاری برای ایجاد مسیر جدید انتقال گاز از خاور دور هستند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد اتحادیه اروپا نیز به فشارهای اقتصادی علیه ایران پیوسته است.
دیمیتری مدودف درباره پیامدهای سیاستهای ضدروسی برای اقتصاد آلمان هشدار داد.
«کامرسانت»
جیدی ونس از توصیف درگیری با ایران بهعنوان «جنگ» خودداری کرد.
احتمال دارد طرح تحریمهای جدید علیه روسیه تا انتخابات نوامبر آمریکا متوقف شود.
چین از افزایش ۲۰ درصدی تجارت منابع انرژی با روسیه خبر داد.
حزب کارگران کره شمالی بند مربوط به اتحاد مسالمتآمیز با کره جنوبی را از اساسنامه خود حذف کرد.
الکساندر نواک: فعلاً برنامهای برای تغییر سازوکار جبرانی بازار سوخت در روسیه وجود ندارد.
«نزاویسیمایا گازتا»
روسیه با هند درباره فروش حداکثر ۲۰۰ فروند هواپیمای ساخت روسیه مذاکره میکند.
مقامهای اوکراین به شهروندان این کشور توصیه کردند دستکم به اندازه مصرف یک هفته مواد غذایی ذخیره داشته باشند.
آلمان در حال آمادهسازی برای تحویل ۵ هزار پهپاد رزمی به اوکراین است
در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰، وزیر خزانهداری آمریکا از رفتار همتای آلمانی خود ابراز نارضایتی کرد.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«اکسپرس»
- افزایش ۲ روپیهای قیمت بنزین پاکستان به دلیل ادامه روند صعودی نفت در بازارهای جهانی
- موضع قاطع تهران: تنگه هرمز بدون رضایت ایران بازگشایی نخواهد شد
- ارتش پاکستان تلاش ۱۵ تروریست برای نفوذ به خاک این کشور از افغانستان را ناکام گذاشت
«دنیا نیوز»
- یک محموله ۱۰۱۳ کیلوگرمی مواد مخدر در ایالت بلوچستان کشف و ضبط شد
- نخست وزیر پاکستان برای ابراز همدردی با مردم و دولت نپال از سفارت این کشور در اسلام آباد بازدید کرد
- وزارت خارجه پاکستان ادعای هند مبنی بر تخریب عبادتگاه هندوها را رد کرد/ بارندگی علت آسیب عنوان شده است
- وزیر خارجه پاکستان و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی درباره تحولات منطقهای گفتوگو کردند
«دیلی جنگ»
- رایزنی سفیر پاکستان در افغانستان با وزیر خارجه در مورد تحولات دوجانبه و کاهش تنشها
- حامد میر: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حامی تشکیل ایالتهای جدید است
- تشدید مجدد تنشها در هفته اخیر باعث کاهش ۱۰۰ پرواز به فرودگاههای امارات شده است
- هشدار سازمان مدیریت بحران پاکستان: احتمال سیلاب در ۲ الی ۳ روز آینده به علت بارندگیهای فصلی وجود دارد