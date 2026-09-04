به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

• کانال اخبار آسیا

آیا توافق قضایی متا در آمریکا، نحوه تنظیم‌گری شبکه‌های اجتماعی در سنگاپور را تغییر خواهد داد؟

مالزی خواستار اقدام قاطع‌تر «آسه آن» در برابر پدیده مه دود است، اما این بلوک با موانع همیشگی روبروست

ویتنام به دلیل قاچاق مواد مخدر ۱۱ نفر را به مرگ محکوم کرد و ۲۰۰ نفر را زندانی کرد

تشدید تنش‌های جنگی آمریکا ایران، نگرانی‌ها را نسبت به شمار تلفات غیرنظامیان افزایش می‌دهد

• بانکوک پست

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید جنگ ایران، «جنگ» نیست

علیرغم تهدید‌های ترامپ، ایران به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرد

• نیو استریت تایمز

لبنان نخستین زندانی از پنج نفری که قرار است توسط اسرائیل آزاد شوند را تحویل گرفت

۵۶ گروه آمریکایی از کنگره خواستند بند مربوط به روابط نظامی با اسرائیل را حذف کند

قمار ترامپ بر سر جنگ با ایران، سیاست را بر صلح مقدم می‌شمارد

• تمپو اندونزی

پرابوو برای توسعه ۱۳۸ بلوک انرژی در اندونزی، به سراغ شرکت‌های روسی می‌رود

• آوانی اینترنشنال

گزینه‌های ایران برای تلافی در صورت از سرگیری جنگ علنی با ایالات متحده چیست؟

• اج مالزی

نفت به دلیل ریسک‌های ناشی از جنگ ایران، در مسیر ثبت بیشترین رشد هفتگی از ماه ژوئیه قرار گرفت

• استرو اوانی

ترامپ کشور‌هایی را که به ایران سلاح می‌فروشند، به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی تهدید کرد

آمریکا از ایران خواست به حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز پایان دهد

ایران یک رادار دفاع موشکی آمریکا به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار را در اردن منهدم کرد

ایران در مدت ۱۱ روز، بیش از ۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کرد

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان