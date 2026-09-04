دوومیدانی‌کاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات دوومیدانی بزرگسالان کشور به میزبانی شیراز موفق به کسب سه نشان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در ماده پرتاب دیسک، صادق صمیمی به نشان طلا دست یافت و حامدنفر نیز موفق به کسب نشان برنز این ماده شد.

همچنین علیرضا بزمایون در ماده دهگانه به نشان برنز دست یافت تا حاصل تلاش نمایندگان استان در این رقابت‌ها، کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز باشد.

هدایت و مربیگری تیم دوومیدانی استان چهارمحال و بختیاری در این مسابقات بر عهده حسن صمیمی بود.