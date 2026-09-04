امام‌جمعه زنجان گفت: نگاه توحیدی، زمینه‌ساز امیدآفرینی و آرامش در جامعه است و ایمان به وعده‌های الهی می‌تواند زمینه‌ساز پیروزی در برابر دشمنان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امام‌جمعه زنجان بیان اینکه امید موجود در جامعه ناشی از نگاه توحیدی است، گفت: نسل امروز در مکتب اهل‌بیت(ع) تربیت شده و حتی ممکن است دشمنان دین و افراد نااهل، به وسیله‌ای برای تحقق پیروزی اسلام تبدیل شوند.

حجت‌الاسلام سید مصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه زنجان که در مصلی برگزار شد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از راه‌های تقویت تقوا، داشتن نگاه توحیدی است و مقدمه باور توحیدی این است که انسان خداوند را علاوه بر خالق بودن، مدبر عالم و قادر بر ربوبیت بداند.

امام‌جمعه زنجان با بیان اینکه در هر لحظه عالم از خداوند وجود می‌گیرد و تحت تدبیر پروردگار قرار دارد، افزود: جامعه‌ای که از چنین باور توحیدی برخوردار باشد، مسیر موفقیت را طی کرده و از آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه باور توحیدی مانع گرفتار شدن انسان در ظواهر و محاسبات صرفاً دنیوی می‌شود، ادامه داد: گاهی عقل دنیوی انسان را به سمتی سوق می‌دهد که افرادی مانند قارون بر عالم مسلط شوند، اما عقل تربیت‌شده در مکتب توحید با سنت‌های الهی آشناست و در بزنگاه‌ها انسان را به ایستادگی و جهاد دعوت می‌کند.

حجت‌الاسلام حسینی تصریح کرد: همه اسباب و علل در اختیار خداوند است و اگر اراده الهی تعلق گیرد، همان‌گونه که سپاه فیل نابود شد، قدرت‌های بزرگ نیز شکست خواهند خورد، ما نیز طی پنج دهه گذشته بارها این وعده‌ها و معجزات الهی را در دفاع مقدس و فتنه‌های مختلف به چشم دیده‌ایم.

وی با بیان اینکه امید موجود در جامعه ناشی از نگاه توحیدی است، گفت: نسل امروز در مکتب اهل‌بیت(ع) تربیت شده و حتی ممکن است دشمنان دین و افراد نااهل، به وسیله‌ای برای تحقق پیروزی اسلام تبدیل شوند.

امام‌جمعه زنجان در ادامه با اشاره به جنایات رژیم پهلوی علیه انقلابیون، خاطرنشان کرد: رژیم پهلوی در تلاش برای قلع‌وقمع نیروهای انقلابی بود، اما خون شهدای مظلوم به بستری برای نابودی این رژیم تبدیل شد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به حماسه زنان زنجانی در ۹ شهریور پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: بانوان زنجانی در این روز با الهام از فرهنگ حسینی و زینبی، نخستین راهپیمایی مستقل زنان را برگزار کردند و نشان دادند جامعه‌ای که بافرهنگ حسینی تربیت شده باشد، در دفاع از حق و خون‌خواهی شهدای مظلوم سکوت نخواهد کرد.

وی افزود: شهید احمد مرتضایی، دانش‌آموز زنجانی، پنجم شهریورماه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و غیرت زنان زنجانی اجازه نداد بانوان زینبی در برابر این جنایت سکوت کنند؛ آنان در راستای خون‌خواهی این شهید راهپیمایی عظیمی برگزار کردند.

امام‌جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به این رویداد تاریخی بیان کرد: ایام مرتبط با این حماسه، به‌ویژه ۹ شهریور، باید در استان گرامی داشته شود و برای یادآوری مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی بانوان زنجانی، مراسم‌ها و برنامه‌های فرهنگی مناسبی برگزار شود.