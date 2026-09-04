نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: باید همه به دنبال اتحاد و همبستگی باشیم و از فرمان مقام معظم رهبری تبعیت کنیم.

حفظ وحدت و انسجام داخلی و پیروی از مقام معظم رهبری رمز پیروزی است

حفظ وحدت و انسجام داخلی و پیروی از مقام معظم رهبری رمز پیروزی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز، ۱۳ شهریورماه در مصلای مهدیه امام خمینی اهواز با بیان اینکه دشمن تلاش می‌کند مردم را در داخل کشور مقابل نظام اسلامی قرار دهد، گفت: مردم باید همچنان بر اساس تأکید مقام معظم رهبری در صحنه بمانند و حضور خود را حفظ کنند.

وی افزود: مقرر شده است تجمعات مردمی به‌صورت یکپارچه و هفتگی برگزار شود و در شرق و غرب استان نیز تجمعات در یک نقطه و به شکل منسجم برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با اشاره به حضور مردم در ماه رمضان و شب‌های قدر اظهار کرد: مردم در این ۶ ماه، حتی در ماه رمضان و شب‌های قدر نیز صحنه را ترک نکردند؛ زیرا برای آنها پرچم نظام اسلامی اهمیت داشت و با حضور خود فریاد انتقام سر دادند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: آنچه باعث حفظ حضور مردم در صحنه می‌شود، برنامه‌ریزی و مدیریت مردمی و ایجاد نقش برای مردم است؛ به این معنا که هر مجموعه و قشر اجتماعی بتواند مسئولیتی را بر عهده بگیرد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان حضور افراد موفق در میان مردم را یکی از راه‌های نقش‌آفرینی دانست و گفت: مادر موفق، بازاری موفق، دانشجوی موفق و دیگر افراد موفق باید در میان مردم حضور پیدا کنند و از تجربیات خود استفاده کنند؛ این همان ایجاد نقش برای مردم است.

تأکید بر پاسخ قاطع به تهدیدات دشمن

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در ادامه با اشاره به شرایط میدان گفت: بیش از ۱۰۰ نقطه را به آتش کشیدیم و پس از حمله دوباره آمریکا، جبهه واحدی شکل گرفت، اما آنها جرأت نکردند به کمک آمریکا بیایند.

وی افزود: پس از شش ماه، با کوچک‌ترین حمله آمریکا، یک حمله گسترده انجام دادیم و در برابر حملات دشمن پاسخ قاطع دادیم.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به تأثیر تحولات منطقه بر صحنه سیاسی آمریکا گفت: باید بدانیم حملات ما در کنار تأمین امنیت، بر صحنه انتخابات آمریکا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور آمریکا آن‌قدر ضعیف شده که تلاش می‌کند وانمود کند کنترل تنگه هرمز در اختیار ایران قرار گرفته است و آنها تلاش می‌کنند برای انتخابات آینده دست خود را پر کنند.

امام جمعه اهواز تأکید کرد: آنها باید بدانند ما تا زمان از بین رفتن پایگاه‌های آمریکا و هم‌پیمانان آنها و شکست نیرو‌های آمریکایی، آرام نخواهیم نشست.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام داخلی گفت: همان‌گونه که ما در سطح سیاسی بر آمریکا تأثیرگذار هستیم، آنها نیز به دنبال ایجاد اختلاف میان ما هستند؛ بنابراین باید همه به دنبال اتحاد و همبستگی باشیم و پیرو رهبر عزیزمان حرکت کنیم.

ضرورت اجرای مصوبات حوزه حجاب

خطیب نماز جمعه اهواز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب گفت: در موضوع حجاب، شهر به شهر در حال پیگیری هستیم و مسئولان نیز باید پای کار بیایند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد افزود: ۱۶ مصوبه در حوزه حجاب وجود دارد که باید اجرایی شود و در ادارات نیز باید موضوع حجاب با جدیت دنبال شود.

وی تأکید کرد: مردم حجاب را می‌خواهند و خانواده‌ها نیز باید از دوران کودکی در انتخاب لباس مناسب برای فرزندان خود توجه داشته باشند.