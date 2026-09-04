به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه تبریز افزود: مسئله عفاف و حجاب از موضوعات بسیار مهم فرهنگی و اجتماعی جامعه است و باید با دقت و تدبیر مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولان نباید اجازه دهند در برنامه‌ها و مراسم‌ دولتی زمینه بروز بی‌عفتی فراهم شود گفت: در مراکز و برنامه‌های دولتی باید ضوابط فرهنگی و اجتماعی کشور رعایت شود و مسئولان موظف هستند شرایطی فراهم کنند که برنامه‌های رسمی با ارزش‌ها و هنجار‌های جامعه سازگار باشد.

خطیب نماز جمعه تبریز تصریح کرد: موضوع عفاف و حجاب نباید به عاملی برای ایجاد اختلاف و دوقطبی در جامعه تبدیل شود، چرا که هرگونه شکاف اجتماعی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.

وی تأکید کرد: برخورد با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی مانند بی‌حجابی نیازمند کار فکری، فرهنگی و اقناعی است و نخبگان، دانشگاهیان، علما، کارشناسان و فعالان فرهنگی باید برای تبیین درست این مسائل و ارائه راهکار‌های مؤثر وارد میدان شوند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه مسئولان نیز باید در برنامه‌های رسمی خود به این موضوع توجه داشته باشند گفت: در مراسم و برنامه‌هایی که با حضور دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود، نباید شرایطی ایجاد شود که با شئونات و ارزش‌های فرهنگی جامعه مغایرت داشته باشد.

وی ادامه داد: رعایت عفاف و پوشش مناسب نباید صرفاً به یک تذکر مقطعی محدود شود، بلکه باید در قالب برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و با استفاده از ظرفیت نخبگان و اهل فکر در جامعه دنبال شود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: حتی در مراسمخصوصی نیز مسئولانی که در این برنامه‌ها حضور پیدا می‌کنند باید شرط کنند که در صورت رعایت شئونات در مراسم حضور خواهند یافت؛ اگر شرایط رعایت نمی‌شود، نباید در چنین برنامه‌هایی شرکت کنند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به قانون در مراکز دولتی گفت: در مراکز دولتی نیز کارمندان باید ضوابط و شئونات را رعایت کنند و دولتمردان، علما و نخبگان باید درباره این مسائل فکر و راهکار ارائه کنند و باید مراقب باشیم که انسجام جامعه آسیب نبیند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی و غیرعادی امروز، باید نقاط قوت و ظرفیت‌های کشور برای مردم بازگو شود تا امید در جامعه تقویت شود.

وی با استناد به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام مربوط به هفته دولت گفت: نباید نقاط ضعف کشور به گونه‌ای بیان شود که دشمن را امیدوار و مردم را مأیوس کند؛ چرا که دشمن از ضعف و اختلاف میان مردم استفاده می‌کند.

امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد: مشکلات و ضعف‌ها باید در داخل کشور شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود، اما بیان عمومی آنها نباید به تضعیف روحیه مردم و کاهش امید اجتماعی منجر شود.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا در قبال ایران اظهار کرد: دشمن از ابزار‌های مختلف از جمله تحریم، فشار اقتصادی و جنگ روانی استفاده می‌کند و تلاش دارد تاب‌آوری مردم را کاهش دهد.

وی افزود: هدف دشمن تنها فشار اقتصادی نیست، بلکه ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه و تضعیف اعتماد مردم نیز بخشی از این فشارها است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور برای سناریو‌های مختلف جنگ گفت: ایران باید برای شرایط مختلف آماده باشد و در برابر فشار‌های دشمن، انسجام و وحدت ملی خود را حفظ کند.

وی با قدردانی از مردم ایران و به‌ویژه مردم آذربایجان‌ شرقی و تبریز گفت: مردم مشکلات اقتصادی را می‌بینند و از شرایط موجود آگاه هستند، اما با وجود این مشکلات پای کشور، انقلاب و نظام ایستاده‌اند. حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه در ماه‌های گذشته نشان‌دهنده همین روحیه است و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: مدارس، دانشگاهیان، نخبگان، هنرمندان، ورزشکاران، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، روحانیون و گروه‌های مختلف اجتماعی می‌توانند در این برنامه‌ها حضور داشته باشند و هر محله نیز می‌تواند ظرفیت‌ها و نماد‌های خود را در این اجتماعات به نمایش بگذارد.

وی همچنین از ایستادگی نیرو‌های مسلح از جمله ارتش، سپاه پاسداران، فراجا، بسیج و نیرو‌های پدافند هوایی در شرایط دشوار جنگی قدردانی کرد و گفت: این مجموعه‌ها در روز‌های سخت در کنار مردم و کشور ایستاده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: هیچ‌کس حق ندارد اتحاد مردم را تضعیف و در جامعه دوگانگی ایجاد کند یا گروهی را در برابر گروه دیگر قرار دهد. همه باید برای تقویت مردم و کشور تلاش کنند و اختلافات و مشکلات را در مسیر صحیح و در داخل حل‌وفصل کنند.

خطیب نماز جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به برنامه «ایران جان» در صداوسیما گفت: نوبت آذربایجان‌شرقی در این برنامه از ۲۴ تا ۳۰ شهریورماه خواهد بود و باید از این فرصت برای معرفی ظرفیت‌های استان استفاده شود.

وی افزود: ظرفیت‌های دینی، علمی، فرهنگی، هنری و دفاعی استان، همچنین رشادت‌های لشکر عاشورا، لشکر ۳۱ حمزه، فراجا، بسیج، رزمندگان، خانواده‌های شهدا، علما، دانشمندان و نخبگان باید به شکل شایسته‌ای معرفی شود.

امام جمعه تبریز همچنین بر مدیریت صحیح منابع و ارز تأکید کرد و گفت: منابع کشور باید به شکل مناسب مدیریت و برای تأمین کالا‌های ضروری و نیاز‌های اساسی مردم هزینه شود.

وی با اشاره به شرایط بد اقتصادی موجود از افراد متمکّن، خیّران، فعالان مساجد و حسینیه‌ها خواست در حد توان به کمک قشرهای نیازمند بیایند و گروه‌های کوچک مردمی نیز می‌توانند با شناسایی نیازمندان، بخشی از مشکلات خانواده‌های کم‌برخوردار را برطرف کنند و در شرایط دشوار اقتصادی، روحیه همدلی و کمک مؤمنانه را در جامعه گسترش دهند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی در ادامه خطبه‌ها نعمت توحید، ولایت، ارتباط با پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام)، امام حسین (علیه السلام) و حضرت ولی‌عصر مهدی موعود(عج) را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی دانست و گفت: وحدت، برادری و انسجام میان مردم نیز نعمت بزرگی است که باید قدر آن را دانست و برای حفظ آن تلاش کرد.