تأکید امام جمعه خرم آباد بر ضرورت تأمین اعتبار راهآهن لرستان
خطیب جمعه خرمآباد گفت: نمایندگان مجلس و مدیریت استان اختصاص اعتبار به خط راه آهن دورود، خرمآبادو بروجرد را با جدیت دنبال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه امروز ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر خرم آبادبر پیگیری جدی ساخت راهآهن دورود،خرمآباد و بروجرد تأکید کرد و از نمایندگان مجلس و مدیریت استان خواست اختصاص تأمین اعتبار این طرح را با جدیت دنبال کنند.
خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به مطالبات مالی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص)بیان کرد: قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا(ص) و تجهیزات مستقر آن برای آبادانی و سازندگی شهر فعالیت میکنند وباید شهرداری و شورای اسلامی شهر خرمآباد این مطالبات را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی همچنین از سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی خواست با اختصاص اعتبارات ویژه، زمینه ی تسریع در اجرای این طرح مهم زیرساختی در استان را فراهم کنند.
امام جمعه خرمآباد با گرامیداشت سالروز شهدای هفدهم شهریور گفت:قیام ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ ،یکی از نقاط عطف و ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است که هیچگاه فراموش نمی شود.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر جایگاه حیا ،عفاف و حجاب در آموزههای ادیان الهی افزود:عفاف و حجاب از مهمترین ارزشهای اخلاقی، دینی ونشانه ی کرامت و ارزش واقعی انسان هستند که باید در جامعه مورد توجه و پاسداشت قرار گیرند.