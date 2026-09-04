امام جمعه موقت چهاربرج آذربایجان غربی گفت: پیروزی در برابر دشمن در عرصه های جنگ اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی نیازمند وحدت و همدلی همگانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام شکرزاده امام جمعه موقت در مسجد جامع چهاربرج برگزار شد.

حجت الاسلام شکرزاده گفت: ایران اسلامی در چهار محور در حال جنگ و مبارزه با دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و امروز ما شاهد هستیم دشمنان علاوه بر جنگ اقتصادی، سیاسی، و نظامی آشکارا در جنگ فرهنگی با ماست و می‌خواهد بنیان خانواده را متلاشی کند وبا ترویج و پیاده سازی بی حیایی در جامعه فرهنگ اصیل اسلامی را مورد تهاجم قرار داده است.

امام جمعه موقت چهاربرج در ادامه گفت: یکی دیگر از فشار‌های دشمنان بر جامعه جنگ اقتصادی است ودر این زمینه همه باید پای کار باشیم و مسئولان نیز برای معیشت مردم تلاش کند تا از این برهه هم عبور کنیم.

حجت الاسلام شکرزاده در ادامه گفت: همانطور که در پیام‌های امام سید مجتبی خامنه‌ای هم آمده باید همه با وحدت و همدلی توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.