امام جمعه مشهد، با بیان اینکه مردم یکی از ارکان موازنه قدرت در جنگ هستند، گفت: حضور مردم در میدان، معادلات جهانی را دگرگون کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه ۱۳ شهریورماه که در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: مسئله زندگی ما در طول دوران انقلاب، اگر به‌درستی بررسی شود، نشان می‌دهد که با شهادت امام شهید و مظلوم ما و آغاز جنگ و تهاجم نابکارانه دشمن، نقطه عطفی در انقلاب اسلامی به وجود آمد و زندگی انقلابی ما متحول شد.

وی افزود: امروز شما برادران و خواهران به‌عنوان عناصر انقلابی، با سال گذشته در همین زمان متفاوت هستید. ایده، انگیزه، نظر و فکر، شهامت، قدرت و جرئت شما در وابستگی و عشق به ساحت مقدس ولایت اهل‌بیت(علیهم‌السلام)، با گذشته تفاوت کرده است. امروز تحول تازه‌ای در انقلاب و زندگی انقلابی ما به وجود آمده است.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: اگر بخواهیم این وضعیت را به‌درستی تصویر کنیم، باید بگوییم انقلاب در مسیر سربالایی و پیشرفت خود حرکت می‌کرد تا اینکه به نقطه‌ای رسید که این حرکت به یک جهش تبدیل شد و آن نقطه، شهادت امام عزیز و شهید ما بود.

وی با اشاره به نقل یکی از بزرگان درباره تشکیل سپاه ولی‌امر، گفت: در زمانی که سپاه ولی‌امر را تشکیل دادند، مقام معظم رهبری شهید اعتراض کردند که چرا چنین سپاهی برای حفاظت از ولی‌امر تشکیل شده است. فرمانده سپاه در آن روز، توضیحاتی ارائه کرد و علل و عوامل این اقدام را خدمت ایشان عرض کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: فرمانده سپاه در توضیحات خود گفته بود وضعیت ما به این صورت باقی نمی‌ماند؛ روزی آمریکا به ما تهاجم خواهد کرد و اسرائیل به ما حمله می‌کند. در روزی که ما در معرض تهاجم شدید دشمن قرار بگیریم، باید مقام رهبری حفظ شود؛ زیرا اگر ایشان حفظ نشوند، قدرت ادامه دفاع برای ما باقی نخواهد ماند.

رهبر شهید؛ نقطه تحول و حرکت دوباره انقلاب

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: پس از ارائه این توضیحات، آقا فرمودند اگر واقعاً روزی مملکت به چنین شرایطی برسد، آنجا انقلاب به یک رهبر شهید نیاز دارد و باید یک رهبر شهید با شهادت خود مردم را متحول کند، مردم را به حرکت درآورد و آنان را در مسیری قرار دهد که خود مردم در آن مسیر حرکت کنند و جریان انقلاب را با قدرت ادامه دهند.

علم‌الهدی با تأکید بر اینکه این واقعیت را مردم به‌خوبی لمس و مشاهده کردند، گفت: انقلاب نیازمند یک رهبر شهید شد و همه دیدیم که شهادت مظلومانه این رهبر چگونه توانست مسیر حرکت انقلاب را از یک حرکت و پیشرفت عادی، به یک جهش تبدیل کند.

وی ادامه داد: در تحول ایجادشده در زندگی و حیات انقلابی ما، در کنار راهبرد اصلی انقلاب، پنج راهبرد نیز شکل گرفت؛ اما راهبرد اصلی ما همان راهبردی است که امام بزرگوارمان مطرح فرمودند، امام شهید ما آن را تأیید کردند و امام بزرگوار حاضر نیز همان مسیر را دنبال کردند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: امام خمینی(ره) فرمودند: «در راهی که قرار گرفته‌ایم، جز مبارزه راهی برای ما نمانده است و باید چنگ و دندان ابرقدرت‌ها و به‌خصوص آمریکا را شکست.» ایشان همچنین تأکید داشتند که ناگزیر باید یکی از دو راه، شهادت یا پیروزی را انتخاب کنیم که در مکتب ما، هر دوی آن‌ها پیروزی است.

وی تصریح کرد: این، راهبرد اصلی است که امام بزرگوار ما برای انقلاب و نظام تعیین فرمودند و امام شهید و مظلوم ما نیز در تأیید همین راهبرد فرمودند: بدانید هیچ ملتی جز به‌وسیله ایستادگی و مبارزه نمی‌تواند شرف، هویت و استقلال خود را به دست آورد.

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: مقام معظم رهبری و امام حاضر ما نیز در نامه‌ای که برای رزمندگان حزب‌الله لبنان ارسال کردند، اعلام فرمودند امروز که ملت‌های جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیست‌های جنایتکار به ستوه آمده‌اند، راهی جز جهاد و مقاومت پیش روی آنان باقی نمانده است و باید این مسیر گسترش یابد.

وی ادامه داد: این، دستوری است که به ما داده شده و راهبرد اصلی ما در نظام، مقاومت و مبارزه است؛ باید پای همه‌چیز بایستیم و مبارزه با استکبار و استکبارستیزی خود را ادامه دهیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: پس از شهادت امام شهید و در پی این تحول انقلابی، راهبردهایی برای اجرای این راهبرد اصلی نظام شکل گرفت که عمدتاً به‌وسیله این رهبر فرزانه، اندیشمند و سیاستمدار جوان امروز ما سامان یافت و این راهبردها قابل توجه است.

وی نخستین راهبرد را حضور در میدان و وحدت در میدان دانست و افزود: این راهبرد، معادلات جهانی را بر هم زد؛ زیرا تا امروز در همه جنگ‌های بین‌المللی، از جنگ‌های جهانی اول و دوم تا جنگ‌های مختلف و پراکنده‌ای که در کشورهای گوناگون رخ داده، جریان‌های رزمنده و مبارز در مرزها یا خارج از مرزها می‌جنگیدند و مردم نظاره‌گر بودند تا ببینند نتیجه جنگ به کجا می‌انجامد.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: این وضعیت، چه در جنگ‌های قرون وسطی و حملات مغول و چنگیزخان و چه در جنگ‌های مدرن امروز، به همین شکل وجود داشته است؛ اما مردم ما این معادله جهانی را درهم شکستند.

وی افزود: مردم ما اعلام کردند که تماشاگر نیستند؛ هنگامی که تهاجم دشمن آغاز شد، خود مردم به میدان آمدند و در وسط میدان ایستادند. اکنون شش ماه است که مردم در میدان حضور دارند و به دشمن می‌گویند همه ما رزمنده‌ایم، همه ما جان‌فدا هستیم و همگی در حال مبارزه با تو، دشمن ناپاک، غیرانسانی و درنده، هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: مردم ما این حقیقت را ثابت کردند و معادله جهانی را بر هم زدند؛ به‌گونه‌ای که امروز دیگر اگر در هر کشوری جنگی رخ دهد، تنها بر قدرت نظامی حساب نمی‌کنند و در موازنه قدرت، صرفاً تجهیزات و سلاح‌ها را مورد توجه قرار نمی‌دهند، بلکه مردم نیز به‌عنوان یک عامل مؤثر در جنگ محاسبه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: امروز روشن شده است که مردم در جنگ یک رکن هستند و خود مردم در عرصه جنگ حضور و نقش دارند. این، نخستین راهبردی بود که شکل گرفت.

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: این راهبرد را خود مردم آغاز کردند و ذات مقدس پروردگار نیز یاری کرد؛ اصل قضیه مربوط به خدا بود و این خداوند بود که دل‌ها را دگرگون ساخت.

وی افزود: روزی که امام بزرگوار ما به شهادت رسید، مردم با دل‌های دگرگون‌شده و به قدرت خداوند به میدان آمدند و پس از آن، یک رهبر فرزانه و سیاستمدار نیز آمد و این راهبرد را شکل داد و ادامه بخشید.

راهبرد دوم؛ تبدیل ظرفیت‌های ملی به قدرت بازدارنده

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به دومین راهبرد شکل‌گرفته در مسیر تحول انقلابی کشور، اظهار کرد: هشت سال دوران دفاع مقدس ما در جنگ تحمیلی گذشت؛ جنگیدیم، مبارزه کردیم، شهید دادیم، دشمن را به عقب‌نشینی وادار کردیم و او را شکست دادیم و حتی در مقطعی وارد بخشی از سرزمین دشمن شدیم.

وی افزود: با این حال، هر زمان که به پیروزی می‌رسیدیم، آمریکا و جهان‌خواران دنیا ما را تهدید می‌کردند که وارد جنگ خواهند شد. در اواخر جنگ که پیروزی ما قطعی شده بود، آمریکا ناوگان خود را وارد خلیج فارس کرد و در آن روز کسی حساب نمی‌کرد که ما از یک قدرت ملی قوی برخورداریم که اگر از این قدرت ملی خود استفاده کنیم، همه دنیا در مقابل ما عقب‌نشینی خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: آن قدرت، تنگه هرمز بود. ما این ثروت و قدرت را نادیده گرفته بودیم، اما مقام معظم رهبری با یک راهبرد جدید و با توجه دادن مردم به این ظرفیت، این نقطه نظامی و عملیاتی را به قدرت ملی تبدیل کردند؛ به‌گونه‌ای که امروز دشمن ما بیش از هر چیز درگیر همین مسئله است و تلاش می‌کند راه تنگه هرمز باز شود و این مسیر گشوده بماند.

راهبرد سوم؛ ایستادگی در برابر فشار هسته‌ای

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه به سومین راهبرد اشاره کرد و گفت: روزی که آمریکا به ما حمله کرد، اعلام کرد به‌دلیل مسئله انرژی هسته‌ای این اقدام را انجام می‌دهد و به اعتبار مبارزه با هسته‌ای، به ما تهاجم کرد تا ایران فاقد فناوری هسته‌ای شود.

وی افزود: امروز دشمن به جایی رسیده است که در مذاکره فقط می‌گوید تنگه هرمز را باز کنید و دیگر سخنی از انرژی هسته‌ای به میان نمی‌آورد. مقام معظم رهبری نیز رسماً اعلام کردند که در مسئله پایان جنگ و مذاکره برای پایان جنگ، بحث هسته‌ای نداریم؛ فناوری هسته‌ای ثروت عمومی ماست و به برنامه دیگری نیاز دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دشمنی که به‌خاطر مسئله هسته‌ای به ما حمله کرده بود، امروز به اینجا رسیده که در مذاکره برای پایان جنگ، دیگر درباره مسئله هسته‌ای با ما گفت‌وگو نکند. این همان راهبردی است که مقام معظم رهبری از ابتدا بر آن تأکید فرمودند.

وی ادامه داد: روزی که مذاکرات آغاز شد، مقام معظم رهبری فرمودند در مورد فناوری هسته‌ای حق هیچ‌گونه مذاکره‌ای ندارید و بر این موضع ایستادند و مقاومت کردند.

راهبرد چهارم؛ دیپلماسی در خدمت میدان

آیت‌الله علم‌الهدی چهارمین راهبرد را مسئله مذاکرات و فعالیت‌های دیپلماسی عنوان کرد و گفت: این دیدگاه برخی مسئولان ما بود که باید مسئله جنگ را با فعالیت‌های دیپلماسی حل کنیم. برادرانه عرض می‌کنم که حرف اول و آخر ما این است که کسی با مذاکره و فعالیت دیپلماسی مخالف نیست؛ بحث در جای دیگری است.

وی تصریح کرد: مسئله این است که آیا مذاکرات و دیپلماسی باید تابع میدان باشد یا میدان باید خود را با مذاکرات هماهنگ کند؟ آنچه مقام معظم رهبری به‌عنوان یک راهبرد تعیین کردند، این است که تمام فعالیت‌های دیپلماسی و مذاکرات، در هر حرکتی که انجام می‌گیرد، باید با میدان هماهنگ باشد، نه اینکه میدان خود را با دیپلماسی هماهنگ کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: این برای ما مهم است؛ تکلیف را میدان تعیین می‌کند. رزمنده‌ای که پشت لانچر ایستاده است، برای ما تعیین تکلیف می‌کند. آن میدان است که مشخص می‌کند ما چه کاری انجام دهیم؛ همان کسی که در مقابل یک ضربت دشمن، ده ضربت به او وارد می‌کند.

راهبرد پنجم؛ اجرای عملیات نظامی بدون ملاحظه‌کاری

آیت‌الله علم‌الهدی گفت: راهبرد پنجمی که به‌وسیله مقام ولایت و رهبری مشخص شد، این است که ما در عملیات نظامی، ملاحظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی نداریم و عملیات نظامی با قدرت انجام می‌گیرد.

وی افزود: در گلوگاه دریایی، از باب‌المندب تا این طرف و تا کانال سوئز، در همه حملاتی که دشمن انجام می‌دهد، پاسخی که ما به دشمن می‌دهیم، بدون مصلحت‌اندیشی و ملاحظه‌کاری است. دشمن یک خانه روستایی را از بین می‌برد و ما در پاسخ، در اردن، سوله هواپیمای اف-۳۵ او را از بین می‌بریم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: این عملیات بی‌باکانه رزمندگان عزیز ما، اگر در گلوگاه دریایی و مناطق مختلف انجام نمی‌گرفت، دشمن از پا درنمی‌آمد و این همان راهبردی است که مقام معظم رهبری به‌عنوان فرمانده اصلی جنگ برای رزمندگان و عملیات نظامی ما تعیین کرده‌اند.

شهادت رهبر شهید و عنایت الهی به انقلاب

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به شهادت رهبر شهید اظهار کرد: مردم، آقا را از ما گرفتند. داغ آقا فراموش‌شدنی نیست و درد آن نیز به‌کلی از دل‌ها برطرف‌شدنی نیست.

وی ادامه داد: اما خدا چه خدای مهربانی است و وجود اقدس بقیة‌الله(عج) چه عنایات خاصی به ما دارند. آقامان را از ما گرفتند، اما در طول شش ماه، در دل یک جنگ و درگیری و نابسامانی، خداوند متعال به ما عنایت کرد و رهبری را در رأس جامعه ما قرار داد که با پنج راهبرد، حرکت انقلاب را از یک حرکت عادی به یک جهش تبدیل کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این از عنایات پروردگار است و باید از خداوند تشکر کنیم و پای این قضیه نیز بایستیم. دشمن که از ما دست‌بردار نیست و به دنبال طرح‌ها و نقشه‌های بسیار فجیع‌تری نیز افتاده است؛ اما حمایت شما مردم، مقاومت شما و ایستادگی در این راهبردهای عظیم و باعظمتی که مقام رهبری ارائه فرمودند، قطعاً شما را بر دشمن پیروز خواهد کرد و دشمن شما را، به‌عنوان یک عنصر مفتضح و شکست‌خورده در دنیا، بیچاره خواهد کرد.