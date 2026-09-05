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با اجرای طرح آبرسانی به روستاهای کردسفلی و دولتآباد در شهرستان تیران و کرون، زمینه بهرهمندی بیش از ۲۵۰۰ نفر از آب شرب پایدار فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا براعلام روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، این عملیات که در قالب طرح آبرسانی به مجتمع ۴۱ روستایی شهرستان تیران و کرون در حال اجرا است، ۵ کیلومتر خط انتقال آب با لوله پلیاتیلن به قطر ۲۵۰ میلیمتر در حد فاصل مخزن جدید ۷۵۰ مترمکعبی روستای قلعهناظر تا مخزن ۲۰۰ مترمکعبی روستای دولتآباد اجرا خواهد شد.
همچنین برای تأمین آب روستای کردسفلی، سه کیلومتر خط انتقال با لوله پلیاتیلن به قطر ۱۱۰ میلیمتر از محل خط انتقال آب با قطر ۲۵۰ میلیمتر اجرا و به مخزن این روستا متصل خواهد شد.
برای اجرای این طرح آبرسانی، اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال جهت خرید و اجرا از محل اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.
با بهرهبرداری از این طرح، ضمن ارتقای کیفیت و کمیت آب شرب، پایداری تأمین آب در روستاهای کردسفلی و دولتآباد افزایش یافته و بیش از ۲۵۰۰ نفر از جمعیت این دو روستا از آب شرب پایدار بهرهمند خواهند شد.
طرح آبرسانی به مجتمع روستایی ۴۱ روستای شهرستان تیران و کرون در ۳ مرحله از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است که در ۲ دومرحله ابتدایی، آبرسانی به ۳۳ روستا و سه شهر با ۱۶۰ کیلومتر لولهگذاری یک باب ایستگاه پمپاژ و ۸ مخزن ذخیره آب به حجم ۱۱۰۰۰ متر مکعب اجرا شده است.
در ادامه اجرا در مرحله سوم قرار است آبرسانی به ۸ روستا با احداث دو باب ایستگاه پمپاژ، اجرای ۲۵ کیلومتر خط انتقال و احداث یک مخزن ذخیره آب به ظرفیت یکهزار و ۵۰۰ مترمکعب تکمیل میشود که تا کنون ۳ هزار و ۶۰۰ متر از خط انتقال این مرحله اجرا شده و عملیات احداث یک ایستگاه پمپاژ نیز به پایان رسیده و در حال تکمیل و تجهیز است.