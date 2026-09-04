سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت با حضور یک‌هزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی به میزبانی دانشگاه علوم‌پزشکی شاهرود آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از برگزیدگان شامل ۷۰۰ زن و ۵۰۰ مرد در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته به مرحله نهایی «سی‌امین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» راه یافتند

جواد باقری گفت: این جشنواره در بخش های آوایی، غیرآوایی و خواهران برگزار می شود که در بخش آوایی ۴۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

وی افزود: رقابت‌های بخش‌های غیرآوایی پس از پایان رقابت‌های آوایی در قالب ۱۰ بخش و سومین بخش مربوط به رقابت خواهران طی ۲ روز دنبال می‌شود.

دبیر سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ادامه داد: برای داوری رقابت‌های بخش بانوان از ظرفیت داوران برتر و درجه الف مورد تایید ستاد عالی مسابقات و سازمان اوقاف و امور خیریه استفاده می‌شود.

مرحله نهایی بخش آوایی سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امروز سیزدهم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد و تا پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه دارد.