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سیامین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت با حضور یکهزار و ۲۰۰ نخبه قرآنی به میزبانی دانشگاه علومپزشکی شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر از برگزیدگان شامل ۷۰۰ زن و ۵۰۰ مرد در ۱۱ بخش و ۷۳ رشته به مرحله نهایی «سیامین جشنواره ملی قرآن و عترت نظام سلامت» راه یافتند
جواد باقری گفت: این جشنواره در بخش های آوایی، غیرآوایی و خواهران برگزار می شود که در بخش آوایی ۴۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتهاند.
وی افزود: رقابتهای بخشهای غیرآوایی پس از پایان رقابتهای آوایی در قالب ۱۰ بخش و سومین بخش مربوط به رقابت خواهران طی ۲ روز دنبال میشود.
دبیر سیامین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ادامه داد: برای داوری رقابتهای بخش بانوان از ظرفیت داوران برتر و درجه الف مورد تایید ستاد عالی مسابقات و سازمان اوقاف و امور خیریه استفاده میشود.
مرحله نهایی بخش آوایی سیامین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امروز سیزدهم شهریور ۱۴۰۵ آغاز شد و تا پانزدهم شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ادامه دارد.