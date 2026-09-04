به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همزمان با ۱۳ شهریور روز نقشه بردار، با صدور پیامی، ضمن تاکید بر جایگاه جامعه مهندسین نقشه بردار در پیشبرد اهداف ثبتی، این روز را به مهندسین نقشه بردار کشور تبریک گفت.

متن پیام رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیزدهم شهریورماه، روز گرامیداشت دانشمند بزرگ ایرانی، ابوریحان بیرونی به عنوان روز نقشه‌بردار در تقویم کشورمان، فرصتی مغتنم برای پاسداشت دانش، تخصص و تلاش‌های جامعه فرهیخته مهندسین نقشه‌بردار است؛ تلاشگرانی که با بهره‌گیری از دانش مهندسی، فناوری‌های نوین و دقت حرفه‌ای، نقشی بنیادین در ترسیم هندسی و حقوقی سرزمین و تثبیت مالکیت‌ها ایفا می‌کنند.

نقشه‌برداری، صرفاً اندازه‌گیری و ترسیم عوارض و حدود نیست؛ بلکه زبان دقیق زمین و یکی از ارکان مهم ایجاد نظم، امنیت و شفافیت در مناسبات ملکی و سرزمینی است. هر مختصات، هر خط مرزی و هر نقشه دقیق، می‌تواند مبنای تصمیمی حقوقی، سندی معتبر و تثبیت حقی مشروع قرار گیرد و از این منظر، مسئولیت حرفه‌ای نقشه‌بردار با دقت فنی، امانت‌داری و تعهد به حقوق مردم پیوندی ناگسستنی دارد.

در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جایگاه مهندسین نقشه‌بردار اهمیتی مضاعف دارد؛ چرا که اجرای سیاست‌های ثبتی، تثبیت حدود و مالکیت‌ها، حدنگاری اراضی و املاک، ایجاد و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات مکانی و حرکت به سوی ثبت نوین، هوشمند و یکپارچه، بدون حضور مؤثر و تخصصی این قشر توانمند امکان‌پذیر نیست.

امروز، در مسیر تحول نظام ثبتی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌هایی همچون سامانه‌های اطلاعات مکانی (GIS)، تعیین موقعیت ماهواره‌ای، سنجش از دور، پهپادها، مدل‌سازی سه‌بعدی و پایگاه‌های داده مکانی، افق‌های تازه‌ای را پیش روی حرفه نقشه‌برداری گشوده است. بی‌تردید، تلفیق این ظرفیت‌های فناورانه با تجربه و دانش مهندسان نقشه‌بردار می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای دقت، سرعت، شفافیت و اعتبار فرآیند‌های ثبتی و در نهایت، استیفای بهتر حقوق مردم و صیانت از حقوق مالکانه آنان باشد.

اینجانب، ضمن گرامیداشت ۱۳ شهریور، روز نقشه‌بردار، این روز را به تمامی مهندسین و متخصصان نقشه‌برداری کشور، به‌ویژه نقشه‌برداران خدوم و متعهد شاغل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مسئولیت‌پذیری و دقت حرفه‌ای در مسیر تثبیت مالکیت‌ها، اجرای حدنگاری و تحقق اهداف نظام ثبتی کشور گام برمی‌دارند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال، برای این جامعه شریف و متخصص، توفیق روزافزون، سربلندی، سلامت و استمرار خدمت در مسیر صیانت از حقوق مردم و تحقق عدالت ثبتی را مسئلت دارم.

حسن بابایی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور