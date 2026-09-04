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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرانزلی، از صدور سند مالکیت برای ۲۱ موقوفه شهرستان در ۶ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: با صدور این اسناد حدود ۱۲۹ رقبه شهرستان دارای سند مالکیت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس نیکخواه در نشست خبری گفت: از هفته وقف پارسال تا امسال حدود ۹۵ قرارداد اجاره به روز رسانی شد و در ادامه به دنبال حل پروندههایی هستیم که هرکدام به دلایل مختلف با مشکلات و موانعی روبهرو هستند.
وی با اشاره به عملکرد مالی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرانزلی، گفت: در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش مالی با افزایش ۹۰ درصدی مواجه بودیم، همچنین قرارداد اجاره حدود ۵ موقوفه که از سنوات گذشته باقی مانده بود، تنظیم شد.
نیکخواه تثبیت مالکیت موقوفات را لازم و ضروری دانست و اضافه کرد: پیگیری پروندههای حقوقی نیز در دستور کار قرار داد و هم اینک حدود ۱۰ پرونده در محاکم قضایی در حال رسیدگی است که امیدواریم به زودی به نتیجه دلخواه برسد.
وی بیان کرد: شهرستان بندرانزلی دارای ۸۶ موقوفه است که از این تعداد ۳۵ موقوفه مربوط به رقبات مساجد است که درآمد حاصل از آن برای مساجد مربوطه هزینه میشود.
وی تعداد رقبات ثبت شده در زیر مجموعه موقوفات شهرستان بندرانزلی را ۳۵۷ رقبه اعلام کرد و افزود: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از برگزاری برنامههای فرهنگی و قرآنی حمایت میکند و در این راستا تاکنون ۲ محفل انس با قرآن کریم برگزار شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرانزلی در ادامه با اشاره به اجرای طرحهای حمایتی از اقشار کم برخوردار، گفت: سال گذشته ۲۰۰ بسته تحصیلی میان اقشار کم برخوردار توزیع شد و امسال نیز حدود ۳۰۰ بسته معیشتی و مهر تحصیلی در میان خانوادههای کم برخوردار و نیازمند توزیع میشود.
وی افزود: این بستهها شامل نوشت افزار و کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات و مرغ است که پس از غبار روبی بقعه آیت الله سید محمد نجفی در میان افراد نیازمند توزیع خواهد شد.
وی در ادامه گفت: اجرای دقیق نیات واقفان، صیانت از موقوفات و استفاده صحیح از ظرفیت وقف برای خدمت به مردم از مهمترین وظایف اوقاف است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به فرهنگ وقف متناسب با نیازهای روز جامعه هستیم، در این راستا رسانهها میتوانند در ترویج فرهنگ وقف و معرفی خدمات موقوفات و افزایش اعتماد عمومی نقش بسزایی ایفاء کنند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بندرانزلی گفت: نگاه سنتی به وقف باید تغییر کند وقف به عنوان یک سرمایه اجتماعی ماندگار میتواند در کاهش معضلات و رفع نیازهای روز جامعه در حوزههایی مانند حمایت از نیازمندان، درمان، ازدواج، محیط زیست و احیای تالاب نقش داشته باشد.
نیکخواه افزود: حمایت از نیازمندان و دانشآموزان کمبرخوردار، خانوادههای بیسرپرست و بدسرپرست، امور فرهنگی و مذهبی، سلامت و درمان، عمران، فعالیتهای قرآنی، ازدواج جوانان و محیط زیست از جمله حوزههایی است که میتوان با هدایت صحیح نیات واقفان به آنها کمک کرد.
نیکخواه با اشاره به اهمیت تالاب انزلی و دغدغه مسئولان و مردم شهرستان نسبت به وضعیت این زیست بوم ارزشمند، گفت: میتوان نیات جدید واقفان را به سمت حمایت از محیط زیست و تالاب هدایت کرد و در این مسیر رسانهها نقش بسیار مهمی دارند.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم از وجود موقوفات و خدماتی که از محل آنها به مردم ارائه میشود مطلع نیستند و رسانهها در معرفی آثار و برکات وقف برای مردم تاثیر گذار خواهند بود.